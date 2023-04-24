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Haberler Sağlık Geçmeyen boğaz ağrısına, kabızlığa ve enfeksiyonlara bu çayla son!

Geçmeyen boğaz ağrısına, kabızlığa ve enfeksiyonlara bu çayla son!

Mevsim geçişleriyle birlikte ortaya çıkan boğaz enfeksiyonları, grip, nezle gibi hastalıklar yaşamımızı oldukça olumsuz etkiliyor. Bu rahatsızlıklara karşı ilaçların yanı sıra doğal yöntemleri de deneyerek şifa bulabiliriz. Nasıl mı? İşte doğadan gelen mucize bu çay hastalığınıza şifa olacak!

24.04.2023, 11:53 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023, 11:53

Türkiye'de fazlasıyla bulunan ayva, hem içinde hem dış kabuğunda şifa barındırıyor. İşte öksürüğü kesen, boğaz ağrılarına iyi gelen, sindirim sistemini düzenleyen ayva yaprağı çayı hakkında bilinmesi gerekenler...

Geçmeyen boğaz ağrısına, kabızlığa ve enfeksiyonlara bu çayla son!

AYVANIN FAYDALARI NELERDİR?

Ayvanın faydaları şu şekildedir;

Kan şekerini dengeler,

Göz kuruluğunu önler,

Böbreklerin düzgün çalışabilmesini sağlar,

Geçmeyen boğaz ağrısına, kabızlığa ve enfeksiyonlara bu çayla son!

Soğuk algınlığına iyi gelir,

Kalp hastalıklarından korur,

Anemi hastalarına kan yapar,

Ateş düşürür,

Geçmeyen boğaz ağrısına, kabızlığa ve enfeksiyonlara bu çayla son!

Aft gibi ağız yaralarını geçirir,

Ses tellerini yumuşatır,

Hazımsızlığa iyi gelir,

Sindirim sistemini düzenler,

Geçmeyen boğaz ağrısına, kabızlığa ve enfeksiyonlara bu çayla son!

İshali keser,

Çarpıntıyı geçirir,

Stresi azaltır,

Ülsere iyi gelir,

Vajinal akıntıyı dindirir,

Boğaz ağrılarını geçirir,

Regl ağrılarını hafifletir,

Bronşite faydalıdır,

Öksürüğe iyi gelir.

Geçmeyen boğaz ağrısına, kabızlığa ve enfeksiyonlara bu çayla son!

AYVANIN ZARARLARI VAR MI?

Ayva yaprağının çiğ tüketilmesi önerilmez çünkü kabızlık yapabilir. Ayva ve yaprağının tansiyon hastaları tarafından tüketilmesi de önerilmez çünkü tansiyonu yükseltebilir.

AYVA KAÇ KALORİ?

Ayva glisemik indeksi düşük bir meyvedir bu sebeple kan şekerini hızlı yükseltmez. Kalorisi ise;

250 gr orta boy ayva: 95 kcal

350 gr büyük boy ayva: 137 kcal'dir.

Geçmeyen boğaz ağrısına, kabızlığa ve enfeksiyonlara bu çayla son!

AYVA ÇAYI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

4 bardak su,

5 adet ayva yaprağı

Yapılışı: Suyu kaynatın ve içerisine ayva yapraklarını ekleyin. 5 dakika daha kaynatın ve kaynadıktan sonra 5 dakika bekletin. Süzdükten sonra içerisine tatlandırıcı ilave etmeden tüketin. İsteğe göre kaynatma aşamasında tarçın ilave edebilirsiniz.

Geçmeyen boğaz ağrısına, kabızlığa ve enfeksiyonlara bu çayla son!

AYVA BESİN DEĞERİ

100 gr için;

Toplam yağ 0.1 g.

Doymuş yağ 0,009 g.

Tekli doymamış yağ 0,033 g

Çoklu doymamış yağ 0,046 g

Sodyum 4 mg

Potasyum 197 mg

Karbonhidratlar 15 g

Protein 0.4 g

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