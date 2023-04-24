Geçmeyen boğaz ağrısına, kabızlığa ve enfeksiyonlara bu çayla son!

AYVANIN ZARARLARI VAR MI?

Ayva yaprağının çiğ tüketilmesi önerilmez çünkü kabızlık yapabilir. Ayva ve yaprağının tansiyon hastaları tarafından tüketilmesi de önerilmez çünkü tansiyonu yükseltebilir.

AYVA KAÇ KALORİ?

Ayva glisemik indeksi düşük bir meyvedir bu sebeple kan şekerini hızlı yükseltmez. Kalorisi ise;

250 gr orta boy ayva: 95 kcal

350 gr büyük boy ayva: 137 kcal'dir.