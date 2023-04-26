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Haberler Sağlık Pirinç yerine bulgur tercih edin

Pirinç yerine bulgur tercih edin

26.4.2023

Gazete

Pirinç yerine bulgur tercih edin

İNSAN vücudunda en çok bulunan 4. mineralin magnezyum olduğunu ve bu mineralin metabolizma için hayati bir rol üstlendiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, " Günlük beslenmemizde beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği ya da pirinç yerine bulgur tercih edersek magnezyum alımımızı desteklemiş oluruz" dedi.

İnsan vücudunda hayati önem taşıyan minerallerden biri olan ve vücutta en bol bulunan 4. mineral olan magnezyum hakkında önemli bilgiler veren Diyetisyen Gündüz, insan vücudunda yüzde 50-60 kemiklerde, yüzde 20 iskelet kasında, yüzde 19 diğer dokularda ve yüzde 1'in altında hücre dışı sıvılarda bulunan magnezyumun vücudumuz için bu kadar önemli olmasının sebebinin 300'den fazla enzimin çalışması için etken bir rol üstlenmesi olduğunu vurguladı. Magnezyum bakımından zengin beslenmek gerektiğini belirten Gündüz, ıspanak, pazı, roka gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, fındık, fıstık, ceviz, badem gibi kuruyemişler ile kuru fasulye ve nohut, börülce gibi baklagillerin tüketilmesini önerdi.

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