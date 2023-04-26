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Sağlıklı hamilelikte beslenme önerileri

26.4.2023

Gazete

Sağlıklı hamilelikte beslenme önerileri

SAĞLIKLI bir hamilelik, sağlıklı bir anne, sağlıklı bir bebek ve sağlıklı bir hayat için uyarılarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Okan Özden, yapılması gereken ufak önlemlerle bunun başarılabileceğini söyledi.

Op. Dr. Özden, "D vitamini desteği bebeğin iskeleti ve ilerideki kemik sağlığı için önemli. Eğer öğünlerde yeteri kadar balık tüketilmiyor ise, özellikle omega-3 içerikli destek vitaminleri tercih edilmelidir. Her zaman dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir. Günde 4-5 öğün meyve sebze tüketilmeli, pilav gibi karbonhidrat içerikli gıdalardan da uzak durulmalıdır. Tam tahıllı ürünleri tercih etmekte fayda vardır. Protein ihtiyacı için bakliyatlar, yağsız et, yumurta ve fındık-ceviz gibi çerezler tüketilebilir. Pastörize süt, peynir ve yoğurt gibi günlük ürünler ve haftada en az iki kez balık tüketimi de beslenme programın olması gerekenler arasında olmalıdır" dedi.

Bir yiyeceğe dokunmadan önce mutlaka ellerin yıkanması gerektiğinin altını çizen Özden, "Mümkünse çiğ etlere direk temas edilmemeli, edilirse de sonrasında ellerin yıkanması gerekmektedir" diye konuştu.

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