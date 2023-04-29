“Çocuklarda orta kulak iltihabı kalıcı işitme kaybına yol açabilir”

Hastalığın süreç ve tedavisini anlatan Doç. Dr. Doğru, "Çocuklarda önem arz eden bir problemdir çünkü işitme kaybı çocuğu erişkine oranla çok daha fazla etkiler ve sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilir. Eğitimde geri kalma, başarı oranlarının düşmesi, kalıcı kayıplara kadar varabilecek sonuçlara yol açabileceğinden önem arz eder" dedi. Hastalığın tedavi edilmemesi durumunda kalıcı işitme kaybına sebebiyet verebileceğini belirten Doç. Dr. Doğru, "Çocuklarda orta kulak sıvısı kendini işitme kaybı, işitmede azalma, kulakta tıkanıklık olarak gösterebilir. Çok küçük çocuklar bu durumu genelde 'Ağrıyor' diye söylerler. Bu bir ağrı değildir, çocuk bunu böyle tarif edebilir. Orta kulak sıvısı 'orta kulak iltihabı' dediğimiz orta kulak bakteri enfeksiyonları sonrasında oluşabilir ya da geniz etine bağlı oluşabilir. Eğitimde geri kalma, başarı oranlarının düşmesi, kalıcı kayıplara kadar varabilecek sonuçlara yol açabileceğinden önem arz eder." dedi.



SIKI TAKİP UYGULANMALI

Orta kulak sıvılarının tedavisi için ilk etapta antibiyotik tedavisi uygulandığını belirten Doç. Dr. Salim Doğru, "Belli bir takip programı oluşturuyoruz. Genellikle 1-2 aya varan takip süreleri olabiliyor. Mevsime göre, hastaya göre değişen durumlar olabiliyor. İlk işitme testinde 25-30 desibelin üzerinde işitme kaybı tespit edersek bu çocuklarda da takip süresini biraz daha kısaltarak daha hızlı hareket ediyoruz. Çünkü belli süre sonunda orta kulaktaki bu sıvı yapışkan karaktere bürünüyor. Orta kulak kemikçiklerini birbirine yapıştırabiliyor, kireçlenmelere ve kalıcı işitme kayıplarına yol açabiliyor. Bu da çocuklarda hiç istemediğimiz bir durum" dedi.



AYNI GÜN TABURCU

Takip süresini geçmiş ve işlem yapılması ortaya çıkmış hastalarda kulaktaki sıvıyı boşaltıp tüp yerleştirme işlemi yapıldığını anlatan Doç. Dr. Doğru, "Çoğunlukla çocuklarda genel anestezi ile yapılıyor, çocuk uyuyor, herhangi bir şey hissetmiyor. Zara ufak bir kesi yapıldıktan sonra orta kulak sıvısı boşaltılıyor. Bu işlem işitmeyi hemen yerine getirebiliyor. Ancak tekrar sıvı birikmemesi için zara 'Tüp' dediğimiz ortası delik küçük bir makaraya benzeyen aparat yerleştiriyoruz. Bu aparat ortalama 6-12 ay zarda kalıyor. Tüp bu sürede çoğunlukla kendi kendine çıkıyor. Takiplerde durumu gözlemliyoruz. Bu işleme eşlik eden bir işlem daha var. Çocukta geniz eti olsun veya olmasın, genellikle bu işlemin yapıldığı her çocukta geniz eti bölgesinin temizlenmesi işlemi de prosedüre ekleniyor. İşlemden sonra 4-5 saat gözlem altında tuttuğumuz hastayı aynı gün evine gönderiyoruz" diye konuştu.



GENİZ DE TEMİZLENİYOR

Oç. Dr. Doğru, "Son 6 ay içinde 3 defa orta kulak iltihabı geçirmişse veya son 1 sene içinde 4 defa orta kulak iltihabı geçirmişse yine kulağa tüp uygulamasına karar veriyoruz. Orta kulak iltihabında daha şiddetli ağrı, iştahsızlık gibi durumlar ortaya çıkıyor. Akut durum antibiyotikle geçiyor sayılar fazla olursa enfeksiyon ve kalıcı hasarları önlemek için kulağa tüp uygulaması kararı alıyoruz. Bu işlemle geniz bölgesi de temizleniyor" dedi.

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