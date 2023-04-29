Essi, sağlık turizminde İzmir’i öne çıkarıyor

Essi Güzellik ve Estetik Grubu, 1994'te kurulduğundan beri sektördeki iddiası ile tüm İzmirlilerin ve son 10 yılda tüm Türkiye'nin bildiği bir marka haline geldikten sonra bu iddiasını sağlık turizmi alanında da ilerletiyor. İzmir, Alsancak'ta bulunan Özel Essi Nişantaşı Polikliniği, tam teşekküllü saç ekim ameliyathanelerinde deneyimli kadrosu ile Safir FUE ve DHI (Tıraşsız Saç Ekimi) yöntemleri ile modern teknolojinin son imkanlarından yararlanarak hem lokal hem de yabancı hastalarını ağırlıyor.



ULUSLARARASI MARKA OLDU

İngiltere'deki ofisi bulunması dolayısıyla ağırlıklı İngiliz hastaları ağırlayan Özel Essi Polikliniği, İzmir'in en çok saç ekim hastası ağırlayan kliniği olarak hizmet veriyor. Sağlık turizmi alanında yatırımlarına A Grubu Turizm Acentesi'ni de ekleyerek İngiltere ve Almanya başta olmak üzere tüm dünyadan hastaları ağırlayan Essi, plastik cerrahi operasyonları, diş tedavileri ve obezite cerrahi alanlarında da Türkiye'nin önde gelen hekimleri ile yaptığı iş birliği sayesinde uluslararası alanda tanınan bir marka haline geldi.



KALİTE ODAKLI HİZMET

Essi Güzellik ve Estetik Grubu'nun Kurucusu ve Genel Müdürü Zübeyde Nacar, şirketin hedefleri hakkında bilgiler vererek "İzmir'i sağlık turizmi alanında İstanbul'un alternatifi haline getirmek için çalışıyoruz. Sağlık turizmi, Türkiye'nin önemli bir sektörü haline geldi ve biz de bu alanda öncü konumumuzu sürdürmek istiyoruz. Hasta memnuniyeti ve kalite odaklı hizmet anlayışımız sayesinde, Essi Güzellik ve Estetik Grubu, sektörde lider konumunu korumakta ve uluslararası alanda tanınan bir marka haline gelmektedir" diye konuştu.

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