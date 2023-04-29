İzmir’in dermokozmetik üreticisine büyük ilgi

International Group Nacar, Türkiye'nin önde gelen dermokozmetik ARGE laboratuvarı ve GMP sertifikalı üretim tesisine sahip firmalarından biri. 16-18 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenen Cosmoprof Worldwide Bologna fuarında misafirlerini ağırlayan İnternational Group Nacar, fuar boyunca yüzlerce markanın alım heyetlerini standında ağırlayarak çok başarılı bir fuar geçirdi. Cosmoprof Worldwide Bologna'da dermokozmetik sektöründen standa sahip tek İzmirli firma olan International Group Nacar, özellikle 'private label manufacturing' yani fason kozmetik üretimi konusunda uzmanlaşmış durumda. Şu an itibarıyla 10'dan fazla ülkede 40'ın üzerinde markaya üretim yapmakta olan International Group Nacar, Türkiye'de de medikal estetik alanında en önde gelen doktorlarının markalarının üretimini gerçekleştirirken, influencer markalarını ve Esderma MD gibi profesyonel dermokozmetik markalarının da üretimini sağlıyor.



KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Türkiye'nin lider dermokozmetik ARGE laboratuvarı ve Sağlık Bakanlığından akredite GMP sertifikalı üretim tesisine sahip olan International Group Nacar, 2 ayrı fabrikasında toplamda 3 temiz odası ile en son teknolojiye sahip tam otomatik cihazları kullanarak üretim hizmeti veriyor. Bu temiz odalarından birinde düşük adetli üretimler yapabildiği için özellikle Start-Up ve kadın girişimcileri destekleyici politikalar yürütüyor. Temiz odalarda, tüm üretim süreçleri hijyenik bir ortamda gerçekleştiriliyor ve ürünlerin kalitesi maksimum seviyede tutuluyor. Ayrıca, tam otomatik cihazlar sayesinde üretim süreçleri daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetilebiliyor. International Group Nacar, üretim sürecinin her aşamasında kalite kontrol önlemleri uyguluyor ve müşterilerine en kaliteli ürünleri sunmaya özen gösteriyor. Firma, teknolojik altyapısı ve uzman kadrosu ile sektörde lider konumda bulunuyor ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak yenilikçi ürünler geliştiriyor.

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