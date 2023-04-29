Mavi Deniz Tıp Merkezi 10 yaşında

Özel Mavi Deniz Tıp Merkezi 10'uncu yılına özel bir kutlama programı düzenledi. Kutlama programına Özel Mavi Deniz Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri Op. Dr. Gökmen Deniz, Dr. Meftun Çelikçi, Diyetisyen Özgür Atalay ve Sevda Yeşil, Kişisel Gelişim, Siyasal İletişim ve Davranış Bilimleri Uzmanı Dr. Hilal Pınar Koçer, hastane doktorları, personelleri ve tedavi için tıp merkezine gelen hastalar katıldı. Davetlilere hitaben bir konuşma yapan Özel Mavi Deniz Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Başhekimi Dr. Meftun Çelikçi " Mavi Deniz Tıp Merkezi ailesi olarak her geçen gün sürekli gelişerek, yenilenen kadrolarımız ve teknolojik imkânlarımız ile kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunmayı amaç edindik. Burada bizler mutlu bir aileyiz. Bu anlamda bu mutlu ortamı oluşturan başta yönetim kurulumuz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de yıllardır bizlere güvenerek sağlıklarını teslim eden ve bizi tercih eden hastalarımıza sunmak istiyorum." diye konuştu.



ULUSLARARASI STANDART

Op. Dr. Gökmen Deniz " Hedefimiz modern hizmet anlayışı, çağdaş yönetim sistemiyle, toplumumuzun beklentilerini layığıyla yerine getiren, teknolojisi ile örnek gösterilen ve bu nitelikleri ile uluslararası standartlarda tercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktadır "dedi. Dyt. Özgür Atalay "Mavi Deniz Tıp Merkezi olarak etik değerlerimizden ödün vermeden hastalarımızın haklarını koruyup, çalışanlarımıza güvenli bir ortam sağlayarak, tedavi tekniklerimizin yanında, koruyucu sağlık çalışmalarımızı din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin herkese kaliteli hizmet sunmak amacıyla sürdürüyoruz" diye konuştu. Mavi Deniz Tıp Merkezi'nin şu anda Dahiliye, KBB, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi, Üroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Radyoloji, Diyetisyen, Anestezi ve Reanimasyon branşlarında hizmet verdiğini söyleyen Sevda Yeşil yakın zamanda Dermatoloji (cildiye) polikliniğinin de hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Konuşmaların ardından Mavi Deniz Tıp Merkezi 10'uncu yılın yepyeni başlangıçlara vesile olması için kurdele kesildi. Dr. Meftun Çelikçi, 10 yıldır kuruma hizmet veren yönetim kurulu üyesi Sevda Yeşil'e teşekkür plaketi takdim etti.





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