Menopoza bağlı değişikliklerde lazerle tedavi

Östrojen adı verilen kadınlık hormonunun yumurtalıklardan salgılandığını ve östrojenin kadın üreme sistemi üzerinde pek çok noktada farklı etkilere sahip olduğunu belirten Op. Dr. Çiğdem Karas, "Bu hormon aynı zamanda vajinanın nemli, kaygan ve elastik olmasından da sorumludur. Özellikle en sık menopoz döneminde ve sonrasında, meme kanseri tedavilerini takiben ya da yumurtalık ve rahimin alındığı durumlarda östrojen düzeyleri düşer. Hormon düzeyindeki bu değişimler vajinanın derisi diyebileceğimiz mukozada rahatsızlık verici kuruluk ile sonuçlanır. Dünya üzerinde milyonlarca kadın vajinal atrofi adı verilen düşük östrojen düzeyine bağlı bu problemden yakınır. Bu değişimler günlük yaşantınız ve cinsel yaşamınız üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Yeterli miktarda kayganlık olmayan durumlarda cinsel ilişki ağrılı olmaktadır. Hatta çok ileri durumlarda kanama ve vajina duvarında yırtılmalar bile meydana gelebilir. Kaşıntı ve irritasyon sık karşılaşılan yakınmalardandır. Bu durum mukoza bütünlüğünü bozduğu için vajinal enfeksiyonlar açısından da artmış riski beraberinde getirir" dedi.



LAZER KULLANIMI

Vajinal kuruluk şikayeti yaşayan kadınların sahip olduğu tedavi seçeneklerinin sınırlı olduğunu belirten Op. Dr. Çiğdem Karas, "Östrojen replasman tedavileri ya da lokal uygulanan kremler genelde ilk akla gelen tedavi seçenekleridir. Ancak bazı meme kanseri hastaları gibi östrojen kullanılmasının uygun olmadığı durumlarda, ya da kişinin haklı nedenlerle hormon kullanmak istemediği hallerde ne yazık ki yakın geçmişe kadar kayganlaştırıcı kullanmak dışında başka bir seçenek yoktu. Günümüzde ise vajinal kuruluk tedavisinde lazer son derece etkili, yan etkisi neredeyse olmayan, güvenli bir tedavi alternatifidir" diye konuştu. Vajinal kuruluk tedavisinde lazer kullanımı hakkında bilgiler veren Op. Dr. Çiğdem Karas, "Menopause dergisinin 2020 Ocak sayısında yayınlanan bir çalışmada menopozdaki kadınlar iki gruba ayrılmış. Bir gruba geleneksel şekilde östrojenli krem verilirken diğer gruba lazer tedavisi uygulanmış. 6 ayın sonunda yapılan değerlendirmede idrar yolu şikayetleri ve cinsel fonksiyon açısından hastaların yüzde 70-80'inin sonuçları tatmin edici ya da çok tatmin edici bulduğu görülmüş. Yine aynı derginin Temmuz 2017 sayısında yayınlanan bir başka çalışmada ise 1 yılın sonunda hastaların yüzde 92'sinin sonuçlardan memnun ya da çok memnun olduğu görülmüş" dedi.

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