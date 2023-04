Yaz mevsimine yaklaşırken estetik cerrahiye yoğun ilgi

Yaz mevsimi yaklaşırken estetik cerrahi uygulamalara ilginin arttığını söyleyen Anadolu Cerrahi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Rahmi Evinç her yaştan kadın ve erkek danışanlarımız botoks ve dolgu gibi kozmetik uygulamalardan vücut şekillendirme ameliyatlarına kadar farklı konularda hekimlere başvurmaktadırlar" dedi.



VÜCUT ŞEKİLLENDİRME AMELİYATLARI

Cerrahi işlemler arasında vücut şekillendirme ameliyatlarının bu dönemde daha fazla ilgi gördüğünü belirten Op. Dr. Rahmi Evinç, " Tatil süresince güzel görünmek isteyenlere liposuction ile yağ alma, karın, kol ve bacak germe ile meme estetiği ameliyatları bu dönemde daha sık uygulanmaktadır" dedi. Liposuction ile yağ alma ameliyatı hakkında bilgiler veren Op. Dr. Evinç, " Liposuction kanül adını verdiğimiz ince çubuklar yardımıyla küçük bir kesi ile vücudun belli bir bölgesindeki yağların dışarı alınması operasyonudur. Bu yöntemle karın, basen, kol, bacak ve hatta boyun ve gıdı bölgesindeki yağlardan kurtulabilirsiniz. Erkeklerde karşımıza çıkan jinekomasti hastalığının tedavisinde de liposuction işlemini etkin olarak kullanmaktayız. Sağlık teknolojisindeki gelişmeler liposuction operasyonlarını da daha iyi hale getiriyor. Son dönemde liposuction işlemlerinde sıklıkla kullanmayı tercih ettiğimiz VASER adı verilen sistem; ultrasonik dalgalar yardımıyla yağların parçalanmasını sağlıyor. Bu sayede liposuction işlemi sırasında daha fazla yağ dokusunu dışarı alabiliyoruz" dedi.



KARIN GERME AMELİYATLARI

Özellikle fazla miktarda kilo alıp veren ve deride sarkma problemi olan hastalarımıza karın germeabdominoplasti, kol germe- brakioplasti ve bacak germe ameliyatları önerildiğini söyleyen Op. Dr. Rahmi Evinç, " Karın germe ameliyatı uygun hastalarda modifiye edilebiliyor. Genişletilmiş karın germe, belt lipektomi adı verilen tüm karın ve bel çevresindeki sarkmış derilerin alınması, karın kaslarının onarılması, six pack ya da two pack olarak adlandırılan; karın kaslarının hatlarının belirgin hale getirilmesi işlemi gibi uygulamalar daha karmaşık sorunlar için karın germe ameliyatına eklenebiliyor" diye konuştu.



MEME ESTETİĞİ

Vücut şekilllendirme işlemlerinin en önemli parçasının meme estetiği olduğunu kaydeden Op. Dr. Evinç, " Danışanlarımızın ihtiyacına uygun olarak meme dikleştirme, küçültme ve büyütme ameliyatları da bu dönemde sık yapılan ameliyatlardan bazılarıdır. Ayrıca son dönemde gluteal bölge- popo estetiği de sık karşılaşılan ve tercih edilen ameliyatlar arasında yer almaktadır" diye konuştu.

