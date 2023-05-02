Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ın şifa kaynağı: Her gün 1 kaşık yiyin...

Günümüzde halen Manisa sokaklarında yapılan bu Osmanlı'dan kalma şifa deposu 41 çeşit baharattan yapılır. Macunu ilk kez asırlar yıl önce Merkez Efendi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Sultan için yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'da faydalarını gözüyle gördüğü bu şifa deposundan her gün bir kaşık tüketirmiş.

Grip ve bağışıklığı düşük olan insanlara o yıllarda verilen bu şifa deposunun içinde: Havlıcan, zencefil, zerdeçal, muskat, harnup unu, tarçın, bal, nane, gibi birçok faydalı bitki bulunur.