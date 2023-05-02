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Haberler Sağlık Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın şifa kaynağı: Her gün 1 kaşık yiyin...

Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın şifa kaynağı: Her gün 1 kaşık yiyin...

Günümüzde hastalıklara karşı en etkili doğal ilaç olarak kabul edilen ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan'ın Manisa'da nedeni anlaşılamayan bir hastalığa yakalandıktan sonra hazırlanan mucizevi karışım UNESCO'nun 'Somut Olmayan Kültürel Miras' listesinde yerini alıyor. Bu şifa kaynağı 41 çeşit bitki ve baharatın karışımından oluşuyor. İşte Osmanlı'dan günümüze kadar gelen sultanların şifa kaynağı...

02.05.2023, 08:52 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023, 08:58

Günümüzde halen Manisa sokaklarında yapılan bu Osmanlı'dan kalma şifa deposu 41 çeşit baharattan yapılır. Macunu ilk kez asırlar yıl önce Merkez Efendi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Sultan için yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'da faydalarını gözüyle gördüğü bu şifa deposundan her gün bir kaşık tüketirmiş.

Grip ve bağışıklığı düşük olan insanlara o yıllarda verilen bu şifa deposunun içinde: Havlıcan, zencefil, zerdeçal, muskat, harnup unu, tarçın, bal, nane, gibi birçok faydalı bitki bulunur.

Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ın şifa kaynağı: Her gün 1 kaşık yiyin...

İŞTE SULTANLARIN ŞİFA KAYNAĞI: MESİR MACUNU

500 yıl önce keşfedilen ve bağışıklığı yeniden yapılandıran mesir macunu günümüzde hastalıklara karşı en etkili doğal ilaç olarak kabul edilmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ın şifa kaynağı: Her gün 1 kaşık yiyin...

Kanuni Sultan Süleyman, hasta annesini iyileştiren bu ilacın her gün tüketilmesi fermanını verdiği iddia ediliyor.

İçinde bütün faydalı baharatların olduğu mesir macunu, doğum sonrası kadınlara kadar fayda sağlar. Anne sütünü artıran mesir macunu bağışıklık sisteminin temel taşı gibi.

Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ın şifa kaynağı: Her gün 1 kaşık yiyin...

Vücutta biriken iltihabı tek seferde atan mesir macunu, halk arasında akıllarda sadece doğurganlığı artırdığına dair olan faydasıyla kalmış.

Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ın şifa kaynağı: Her gün 1 kaşık yiyin...

Özellikle baharın gelişiyle birlikte yenilmesi tavsiye edilen mesir macununun, hormonları harekete geçirdiği, prostat ve cinsel gücü arttırıcı özelliği bulunduğu belirtiliyor.

Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ın şifa kaynağı: Her gün 1 kaşık yiyin...

Mesir macununun içinde bulunan baharatların iştah açıcı, uyarıcı, gaz ve idrar söktürücü özelliklerinden dolayı, bağırsak florasını olumlu etkilediği ve kolon kanseri ihtimalini de azalttığı vurgulanıyor. İçeriğinde bulunan tanen ve reçinelerin antimikrobiyal özelliği sebebiyle, iltihaplı hastalıklara, cilt rahatsızlıklarına karşı iyileştirici özelliği bulunuyor.

Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ın şifa kaynağı: Her gün 1 kaşık yiyin...

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN FERMAN VERDİĞİ MESİR MACUNU NASIL YENİR?

Mesir macunu ölçülü bir şekilde tüketilmelidir. İçinde farklı baharatlar olduğu için, oldukça güçlü bir karışımdır. Yetişkinler günde 3 öğün 1 tatlı kaşığı, 10-15 yaş arası çocukların ise yemekten önce 1 çay kaşığı tüketmesi önerilir. Aksi halde ciddi sağlık sorunlarına yol açar.

Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ın şifa kaynağı: Her gün 1 kaşık yiyin...

Mesir macunu 41 değişik baharattan oluşmaktadır. Bu baharatlardan bazılarına örnekler;

ANASON: İştah açıcı ve karminatif olarak kullanılır. Karminatif etki bağırsaklardaki fermantasyona engel olmasından ileri gelir.

HİNDİSTAN CEVİZİ ve BEŞBASE: Kaynatılmış suyu mide ağrılarına iyi gelir. Etkisi bileşimdeki uçucu yağlardan ileri gelir.

ÇİVİT: Halk arasında kabakulak ve pnömonide iyi gelir. Bebeklerin ağız mukozasındaki ağrılı yaraların tedavisinde kullanılır.

ÇÖPÇİNİ: Kökünün kaynatılmış suyu egzamada kullanılır. Bileşimindeki tanenden dolayı astrenjan etkisi vardır.

ÇÖREK OTU: Gaz söktürücü olarak kullanılır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ın şifa kaynağı: Her gün 1 kaşık yiyin...

DARFÜLFÜL: Bedeni ısıtıcı ve öksürük kesici olarak kullanılır.

HARDAL TOHUMU: İştah açıcı ve mideyi yatıştırıcı olarak toz halinde kullanılır. Cilt hastalıklarında iltihabı ve ağrı giderici etkisi vardır.

HAVLİCAN: Öksürük kesici ve ağız kokusu giderici olarak kullanılır. Sindirimi kolaylaştırır, gazı dağıtır, balgamı giderir.

HİYARŞENBE: Müshil olarak kullanılmaktadır. Bileşiminde antrekion türevi vardır.

KAKULE: Lezzet verici , gaz söktürücü, iştah açıcı olarak kullanılır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ın şifa kaynağı: Her gün 1 kaşık yiyin...

KARABİBER: Öksürük kesici, uyarıcı ve baharat olarak kullanılmaktadır.

KARANFİL: Ağız kokusu giderici, diş çürüklerinde ve ağrılarında kullanılır. Bileşimindeki karanfil esansı antiseptik ve ağrı gidericidir.

KEBABE: İdrar ve solunum yolları antiseptiği olarak kullanılır.

KİMYON: Baharat, gaz söktürücü, iştah açıcı ve terletici olarak kullanılır.

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