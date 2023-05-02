Kırmızı sudan gelen şifa

Denizli'deki Pamukkale termal kaplıcaları sisteminin bir kolu olan Karahayıt Kaplıcaları rengi ve doğal güzelliğiyle olduğu kadar şifası ile de dikkat çekiyor. Pamukkale ilçesinin 5 kilometre kuzeyinde Karahayıt mahallesinde çıkan suyun bileşimi, Pamukkale kaynağına benzese de sıcaklığı daha fazla, serbest karbondioksit oranı daha azdır. Radyoaktivesi yüksek olan kaplıca suyu hipertermal, hipotonik bir maden suyudur. Bikarbonat, sülfat, karbondioksit ve kalsiyum bulunan su pek çok hastalık için tedavi edici özellik taşır...Kimler giremez?Kanser hastaları,Yakın zamanda kalp rahatsızlığı ya da operasyonu geçirenler,Aktif tüberküloz,Aşırı yüksek ve düşük tansiyonlu kişiler,Yüksek ateş ve ishal ile birleşen kolera, tifo ve dizanteri,Aktif hepatit hastaları,Obezite olan kişiler,Loğusa ve hamile olan kadınlar,Sara hastaları,Ameliyat kaynaklı açık yarası olan hastalar,Diyabet hastaları,Kanamalı hastalığı bulunan kişilerin girmesi ciddi sağlık problemleri oluşturmaktadır.Termal su yüzeysel kan dolaşımını hızlandırdığı için hücre yenilenmesi sağladığı gibi saç dökülmesini de önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca kaplıca kürleri sonrasında saç yapısında olumlu değişimler gözlemlenmektedir. Parlak, doğal ve sağlıklı cilt için termal sudan yararlanılmalıdırStres ve kaygıKarahayıt kırmızı kaplıca suyu etkisinin diğer özelliği de kişide oluşan stres, depresyon ve kaygı gibi sıkıntıların azalmasında yardımcı olmaktadır. Termal suyun dinlendirici etkisi, psikolojik rahatsızlığı bulunan kişilerde yardımcı etken olarak kullanılmaktadır.Vücut ağrılarını azaltırÖzellıkle yorgunluğa bağlı diz ve kas ağrılarını geçirmektedir. Bunun dışında romatizmal ağrılar ve ortopedik ağrılara karşı da etkili bir yöntemdir. Vücudun gevşeyip yumuşamasına yardımcı olmaktadır.Karahayıt kaplıca suyunun dinlendirici ve rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır. Rehabilitasyonun kritik öneme sahip olduğu nörolojik rahatsızlıklar termal suyun tedavi edici özelliğinden yararlanmaktadır. Rehabilitasyon tedavisi ile eş zamanlı olarak ilerletilen kaplıca suyu tedavisi sayesinde önemli sonuçlar elde edilmektedir.Kronik romatizma türleri hastanın yaşam standartlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Hareket kısıtlığı ve ağrıya yol açan bu rahatsızlıkların tedavisinde termal su önemli etkendir. Termal su tedavisi ile hastanın kronik romatizması ve yaşam kalitesi artmaya başlayacaktır.Ortopedık ve iskelet sistemine yönelik olan ameliyat sonrasında meydana gelen eklem tutulması, kaza ya da ameliyattan kalan sekeller, eklem donmaları ve adele sertliği termal su ile tedavi edilmektedir. Kaplıca suyunun mineralleri sayesinde kırıklar daha hızlı iyileşmektedir.Termal suyun sıcaklığı ve içindeki mineraller sayesinde; bel fıtığı, sinir sıkışması ve topuk dikeni gibi rahatsızlıkların tedavisinde olumlu sonuçlar vermektedir.