  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Patates ve mısır yerine kinoa

Patates ve mısır yerine kinoa

2.5.2023

Gazete

Patates ve mısır yerine kinoa
Glütensiz bir besin olan kinoa, glütensiz beslenen ya da beslenmeyi tercih edenler için güzel bir alternatif oluşturur. Düşük glisemik indekse sahip olduğundan dolayı şeker hastaları için de sağlıklı bir besindir. Mısır, patates gibi besinlerin yerine kullanılabilir. Dengeli beslenmeyi sağlayan kinoa, kalsiyum, demir, protein ve lif alımına karşı pirinçten daha iyi bir besindir. İçeriğindeki magnezyum, demir sayesinde kinoanın metabolizmaya da katkıları bulunmaktadır. Aynı zamanda kinoa tohumu antioksidanlarla doludur.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA