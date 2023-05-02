Patates ve mısır yerine kinoa

Glütensiz bir besin olan kinoa, glütensiz beslenen ya da beslenmeyi tercih edenler için güzel bir alternatif oluşturur. Düşük glisemik indekse sahip olduğundan dolayı şeker hastaları için de sağlıklı bir besindir. Mısır, patates gibi besinlerin yerine kullanılabilir. Dengeli beslenmeyi sağlayan kinoa, kalsiyum, demir, protein ve lif alımına karşı pirinçten daha iyi bir besindir. İçeriğindeki magnezyum, demir sayesinde kinoanın metabolizmaya da katkıları bulunmaktadır. Aynı zamanda kinoa tohumu antioksidanlarla doludur.

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