Antep fıstığı kolesterole faydalı

Antioksidan zengini Antep fıstığı bu özelliğiyle hücre hasarını önler ve kanser gibi hastalık riskini azaltmada önemli bir rol oynarlar. Antep fıstığı gözleri, mavi ışığın ve yaşa bağlı maküla dejenerasyonunun neden olduğu hasara karşı korurlar. ANTEP fıstığı en düşük kalorili kuruyemişler arasında yer alır. Protein miktarı çok fazla olmasına rağmen kalori miktarının düşük olması Antep fıstığını oldukça değerli kılmaktadır. ANTEP fıstığını düzenli olarak tüketmek, vücuttaki LDL (kötü) kolesterol seviyelerini azaltabilir. ANTİOKSİDANLAR, fitosteroller ve doymamış yağ asitleri, sağlıklı bir kalbin teşvik edilmesi için mükemmeldir.

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