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Haberler Sağlık Bahar yorgunluğuna son!

Bahar yorgunluğuna son!

3.5.2023

Gazete

Bahar yorgunluğuna son!
Bahar mevsimi geldiğinde halsizlikten bitap düşenlerdenseniz önerilerimize kulak verin. Baharı zinde geçirebilmek için bağışıklığı güçlendirmek bunun için de öncelikle vitamin açısından zengin olan maydanoz, roka ve dereotu tüketmek çok önemli. A vitamini kaynağı olan havuç da bağışıklık sistemini destekleyici etkisinden dolayı gün içinde halsizliğe iyi gelir. Armut bol miktarda A, C ve K vitamini içerir. İçindeki antioksidan da vücuda enerji verir.

BOL BOL SU İÇİLMELİ
Ceviz, badem veya fındık E vitamininden zengin besinlerdir ve bağışıklık sisteminin korunmasında önemli bir rol üstlenirler. Yoğurt veya ayran ise vücudumuzdaki yararlı bakteriler olan probiyotik içerir.
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