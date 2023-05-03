  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Hızlıca kilo vermek ister misiniz? Sadece 3 gün uygulayın...

Hızlıca kilo vermek ister misiniz? Sadece 3 gün uygulayın...

Hareketsizlik, yanlış beslenme, stres kilo almamızı etkileyen nedenlerdendir. Bazen ne spora ne de sağlıklı beslenmeye odakalanamaz ve kendimizi kilo verme yolunda motive edemeyiz. Ama hızlıca kilo verme isteğini de bastıramayız. İşte bunun için doğadaki en düşün kaloriye sahip olan ve kilo vermenize yardımcı olacak bir besin detoksuyla karşınızdayız. Yüksek lifli olan bu besin metabolizmanızı hızlandıracak ve size en hızlı şekilde kilo verdirecek. İşte kilo vermenizi sağlayacak o mucize besin...

03.05.2023, 09:13 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023, 09:17

Çünkü detoks sırasında tüketilen bitki çayları kan dengesiyle oynar. Bunun yerine bol bol su tüketin. Yapacağınız kabak yemeğinde az tuz ve baharat kullanın. Gün içinde bir saat yürüyün.

Hızlıca kilo vermek ister misiniz? Sadece 3 gün uygulayın...

Bu yüzden en hızlı kilo verdiren tek besin olarak kabul edilir. 3 gün uygulanması dahilinde bağırsak sistemini hızlandırarak kabızlığın önüne geçer.

Hızlıca kilo vermek ister misiniz? Sadece 3 gün uygulayın...

İnce bel ve basene sahip olmak isteyenlerin tercih ettiği nadir besinlerden biridir. Kabak hem lif kaynağıdır hem de K vitamini barındırır.

Hızlıca kilo vermek ister misiniz? Sadece 3 gün uygulayın...

EN HIZLI KİLO VERDİREN TEK BESİN: KABAK DETOKSU NASIL YAPILIR?

3 gün boyunca sadece kabak tüketerek istediğiniz miktarda kilo verebilirsiniz. Sabah kahvaltısında bir yumurta bir kibrit kutusu büyüklüğünde peynir ve 5 tane zeytin tüketin. Ara öğün olarak bir elma, öğlen bir tabak zeytinyağında kızartılmış kabak yiyin.

Hızlıca kilo vermek ister misiniz? Sadece 3 gün uygulayın...

Akşam da bir tabak yoğurt yiyin. Bunu 3 gün boyunca yapın. Gün içinde bitki çayı tüketmeyin.

Hızlıca kilo vermek ister misiniz? Sadece 3 gün uygulayın...

Çünkü detoks sırasında tüketilen bitki çayları kan dengesiyle oynar. Bunun yerine bol bol su tüketin. Yapacağınız kabak yemeğinde az tuz ve baharat kullanın. Gün içinde bir saat yürüyün.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA