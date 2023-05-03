Hızlıca kilo vermek ister misiniz? Sadece 3 gün uygulayın...

Çünkü detoks sırasında tüketilen bitki çayları kan dengesiyle oynar. Bunun yerine bol bol su tüketin. Yapacağınız kabak yemeğinde az tuz ve baharat kullanın. Gün içinde bir saat yürüyün.
Çünkü detoks sırasında tüketilen bitki çayları kan dengesiyle oynar. Bunun yerine bol bol su tüketin. Yapacağınız kabak yemeğinde az tuz ve baharat kullanın. Gün içinde bir saat yürüyün.
Bu yüzden en hızlı kilo verdiren tek besin olarak kabul edilir. 3 gün uygulanması dahilinde bağırsak sistemini hızlandırarak kabızlığın önüne geçer.
İnce bel ve basene sahip olmak isteyenlerin tercih ettiği nadir besinlerden biridir. Kabak hem lif kaynağıdır hem de K vitamini barındırır.
EN HIZLI KİLO VERDİREN TEK BESİN: KABAK DETOKSU NASIL YAPILIR?
3 gün boyunca sadece kabak tüketerek istediğiniz miktarda kilo verebilirsiniz. Sabah kahvaltısında bir yumurta bir kibrit kutusu büyüklüğünde peynir ve 5 tane zeytin tüketin. Ara öğün olarak bir elma, öğlen bir tabak zeytinyağında kızartılmış kabak yiyin.
Akşam da bir tabak yoğurt yiyin. Bunu 3 gün boyunca yapın. Gün içinde bitki çayı tüketmeyin.
Çünkü detoks sırasında tüketilen bitki çayları kan dengesiyle oynar. Bunun yerine bol bol su tüketin. Yapacağınız kabak yemeğinde az tuz ve baharat kullanın. Gün içinde bir saat yürüyün.