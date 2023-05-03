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Haberler Sağlık İzmirli göz doktorlarına özel sunum

İzmirli göz doktorlarına özel sunum

3.5.2023

Gazete

İzmirli göz doktorlarına özel sunum
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Alcon firmasının düzenlediği bir toplantıda 'Katarakt Cerrahisi Öncesi ve Sonrasında Kuru Göz Yönetimi' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. İzmir Mariott Otelde düzenlenen ve yaklaşık 100 göz doktorunun katıldığı toplantının Moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu üstlendi. Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, kuru göz rahatsızlığı bulunanlara yönelik tanı ve tedavi süreçleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

KURU GÖZ TEDAVİSİ
Kuru göz hastalığının son dönemde her yaş grubunda giderek yaygınlaştığını belirten Op. Dr. Asena, "Gözlerde yanma, batma, kızarıklık ve bulanık görme şikayetleriyle kendisini belli eden Kuru Göz tedavi sürecinde semptomlar değerlendirilip klinik karar algoritması uygulanır. Detaylı göz muayenesi, gözyaşı kalitesi ve miktarını değerlendiren testler sonrası kuru göz hastalığının tedavisi her hastaya özgün şekilde planlanır. Tedavide hastanın durumuna göre farklı yöntemler uygulanıyor. Suni gözyaşı, gözyaşı ritmini artırıcı damlalar ve gözyaşı kanallarına tıkaç koyma yöntemlerinden oluşan bir tedavi süreci oluyor. Cerrahi yöntemde ise IPL lazer cihazıyla her iki göze birden uygulanan lazer tedavisiyle hastalığın belirtileri önemli ölçüde azaltılıyor. Bu tedavide başarılı sonuç alabilmek için en az 3 seans uygulanması gerekiyor. Genellikle kuru göz hastalığıyla birlikte gelişen kirpik dibi iltihabı hastalığının tedavisinde de kullanılıyor" dedi.

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