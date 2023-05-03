Karaciğer yağlanması kabusunuz olmasın

Sağlıksız yaşamın bir göstergesi olan karaciğer yağlanması, beslenme alışkanlıkları ve hareketsizlik başta olmak üzere obezite, diyabet, alkol kullanımı, tiroid bezinin az çalışması gibi nedenlerle giderek yaygınlaşıyor. Karaciğerde biriken aşırı yağ, karaciğer sirozundan kalbe birçok ciddi hastalığa zemin hazırlar. Oysa karaciğer yağlanmasını yaşam tarzımızda yapacağımız bazı değişiklikler ve yaptıracağımız düzenli takipler ile önlemek mümkün. İşte karaciğer yağlanmasını önlemenin 5 yolu...Sağlık için 30 dakika süreyle yapılan spor ve egzersiz kan dolaşımını artırarak insülin direncini ve karın bölgesinde biriken yağ kütlesini azaltır. Böylece karaciğerde biriken yağ miktarı geriler. Düzenli tempolu yürüyüş de bu açıdan çok önemli.Kafein tüketmenin karaciğer yağlanmasına iyi geldiği bilimsel çalışmalar ile kanıtlandı. Her gün bir fincan kahve içenlerde, içmeyenlere oranla daha az yağlı karaciğer hastalığı görülür. Bu nedenle kahveyi günlük beslenme rutininize eklemekte fayda var.Diyabet, hipotiroidi ve kolesterol yüksekliği olan hastaların 6 aylık aralıklar ile düzenli bir şekilde doktor kontrolünden geçmeleri önemli. Bu hastalıkların tedavi edilmesi karaciğer yağlanmasını ve bu hastalığın hızlı ilerleme oranını azaltıyor.Düzenli beslenme ve fast-food tarzı yiyeceklerden uzak durmak karaciğer yağlanması oranını belirgin bir şekilde azaltır. Günlük taze sebze-meyve, beyaz et ve lifli gıdaların tüketimi de son derece önemli. Karaciğer için mevsiminde enginar tüketmek oldukça faydalı. Soğan, lahana ve brokoli de karaciğere destek sağlar.Alkol, karaciğere en çok zarar veren etmenlerden biri. Alkol sonucu vücutta biriken toksinler, karaciğer yağlanmasının ortaya çıkışına neden olduğu gibi bu zeminde ortaya çıkacak karaciğer sirozu gelişimini hızlandırır.Karaciğer yağlanmasının diyabet, kanser ve koroner arter hastalığı riskini artırmasının yanı sıra beyin sağlığını da etkilediğini belirten Prof. Dr. Onur Yaprak, "Yapılan araştırmalarda karaciğer yağlanmasının genel demans riskinde yüzde 16'lık bir artışa yol açtığı görüldü" dedi.