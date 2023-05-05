Karabaş otu hangi hastalığa iyi gelir? Karabaş otunu kimler kullanamaz?

Karabaş otu, Akdeniz ülkelerinde kendiliğinden yetişen ve çok yıllık bir süs bitkisidir. Oldukça faydalı bir bitki olan karabaş otu, ilkbahar mevsiminde mor veya pembe çiçekler açar. Otun boyu 30 ile 100 santimetre arasında değişebilir.

Fars-Arap geleneksel tıbbında lavandula, 'ustukhuddus' olarak isimlendirilen ve çoğu hastalığın tedavisinde kullanılan Karabaş otunun özü, antifungal, anti bakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir. Vitamin ve mineraller açısından son derece zengin olan bu şifalı bitki, ideal bir kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum kaynağıdır. Aynı zamanda kalorisi düşük olan bir bitkidir.

Karabaş otunun yağında yukarıdaki maddelere ek olarak, kafur, triterpenik asit, myrthenol, pinokarvil asetat vb. uçucu yağlar; glikozit, steorid, terpin, reçine ve terpinler bulunur.