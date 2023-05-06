Bitki çayları amacına uygun tüketilmeli

BAĞIŞIKLIK sistemini güçlendirmeden kan şekerini düzenlemeye, mide bulantısından kabızlığa, yağ yakmadan yorgunluğa birçok faydası olan bitki çaylarını tüketirken, bilinçli olmak ve ihtiyaca uygun seçimler yapmak gerekiyor. Örneğin yeşil çayı gündüz saatlerinde içmek çok faydalı iken, gece içilen yeşil çay uyku kaçırabiliyor. Diyetisyen Sanem Apa Doğan, bitki çayları ve faydaları hakkında şu bilgileri paylaşıyor:

YEŞİL ÇAY

Metabolizma hızına destek, kan şekeri seviyesindeki hızlı artışları önler ve metabolizma hızını dengeler,performansı etkiler, yorgunluk ve uyku halini ortadan kaldırır.

MATE

İçerdiği antioksidanlarla bağışıklık sistemini güçlendirir,metabolizmayı hızlandırması ile iştahı bastırarak kilo kaybına yardımcı olur, kan dolaşımını hızlandırır ve idrar söktürücüdür

BİBERİYE ÇAYI

Vücudu toksinlerden arındırır, ödem söktürücüdür, bağırsaklardan yağın emilimini azaltır, karaciğer yağlanmasına karşı koruyucudur. Kabızlık şikayetlerine karşı etkili olan biberiye çayını günde 1 fincan tüketmek yeterli olacaktır.

REZENE

Tüm hastalıklara iyi geldiğine inanılan nadir bitkilerden biridir. Sindirime yardımcıdır, hamilelerde aşermeyi azaltır, emziklilerde sütü arttırır, dişeti enfeksiyonunu gidermeye yardımcıdır, öksürük ve soğuk algınlığının iyileşmesinde yardımcıdır.

MELİSA

Anksiyeteyi hafifletmek ve uykuyu teşvik etmek için tüketimi önerilir, bilgiyi öğrenme, depolama ve geri getirme yeteneğini güçlendirir ve Alzheimer hastalığına karşı koruyucudur.

KUŞBURNU

C vitamini içeriği yüksektir, ödem atıcı etkisi vardır, pektin ve meyve asitleri sayesinde hafif ishal yapabilir ve sindirimi kolaylaştırır.

ZENCEFİL ÇAYI

Yağ yakımı üzerinde etkilidir. Kan şekeri üzerine olumlu etki yaratır, gaz giderici özelliği ile de bilinir. Bulantının bastırılmasında etkilidir ve uzun süre tokluk hissetmenizi sağlar.

TARÇIN

Kan şekerinin düşürülmesinde etkilidir. Özellikle her gün 1 çay kaşığı kadar tarçın veya 1- 2 fincan tarçın çayı tüketimi ile 40 gün sonunda ortalama kan şekeri seviyesi yüzde 5-15 oranında düşer.