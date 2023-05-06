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Haberler Sağlık Mucizesine inanamayacaksınız! O hastalığa bile kalkan oluyor

Mucizesine inanamayacaksınız! O hastalığa bile kalkan oluyor

Çalışkan arıların bal yaptıkları petekte yer alan bal ve balmumu karışımı ile meydana gelen bir besin kaynağı olan asıl adı 'perga' olan arı ekmeği, birçok sağlık sorununa çare oluyor. Vitamin deposu olarak bilinen bu mucizevi besinin faydaları nelerdir? Perga yani arı ekmeği nasıl tüketilmelidir? İşte perganın bilinmeyen faydaları...

06.05.2023, 08:55 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023, 09:02

Perga, bağırsak sağlığını güçlendirerek kolon kanserini önlenmesine yardımcı olur.

Mucizesine inanamayacaksınız! O hastalığa bile kalkan oluyor

Arıların kendi yavrularını beslemek için doğadan topladıkları polenin, petek gözlerine depolarken kendi bünyesinden kattığı salgılarla zenginleşmiş ve olgunlaşmış halidir.

Mucizesine inanamayacaksınız! O hastalığa bile kalkan oluyor

Doktor kontrolünde tüketildiği takdirde arı ekmeğinin vücudunuza sağlayacağı faydalara çok şaşıracaksınız.

Mucizesine inanamayacaksınız! O hastalığa bile kalkan oluyor

Kendi bünyesinden salgıları kattıktan sonra bekleyen ve olgunlaşan polen, ancak arı ekmeğine dönüştükten sonra yavruların beslenmesinde kullanılıyor.

Mucizesine inanamayacaksınız! O hastalığa bile kalkan oluyor

Uzmanlar, arı ekmeğinin içeriğindeki yüksek oranda asetil-kolin ile tansiyon ve kronik kabızlık tedavilerinde yardımcı olacağını söylüyor.

Mucizesine inanamayacaksınız! O hastalığa bile kalkan oluyor

Bedensel ve zihinsel gücü artırmaya yardımcı olan arı ekmeği, antiseptik ve mikrop öldürücüdür.

Mucizesine inanamayacaksınız! O hastalığa bile kalkan oluyor

Diş eti kanamalarına karşı da koruma sağlayan ürün, yetersiz bağışıklık sistemini de kısa sürede güçlendiriyor.

Mucizesine inanamayacaksınız! O hastalığa bile kalkan oluyor

Bağırsak sağlığını güçlendirerek kolon kanserini önlenmesine yardımcı olur.

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