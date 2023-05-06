Vitamin deposu domates suyunun 7 faydası

Domates sayesinde hem vücudumuz hem de cildimiz için birbirinden etkili sonuçlar alabiliriz. Özellikle cilt güzelliği için kozmetik ürünlere bütçe ayırmaktan sıkılanlar için domates suyu iyi bir alternatif. Ayrıca domates suyu ile formunuzu rahatça koruyabilir, kanınızı zararlı maddelerden temizleyebilirsiniz. İşte domates suyunun az bilinen 7 faydası:

1) DAMAR TIKANIKLIĞINI ÖNLER

C ve E vitamini yönünden zengin bir besin olan domates, her türlü dış etkene karşı hücreleri korumakta etkilidir. Eğer normal seviyenin çok daha üzerinde seyreden kolesterol probleminiz varsa ya da damar tıkanıklığını önlemek istiyorsanız düzenli olarak tüketeceğiniz domates suyu ile şifa bulabilirsiniz. Aynı zamanda domates suyunun içerisindeki bileşenler sayesinde damarlardaki pıhtı üretimini de en aza indirgeyebilirsiniz.

2) KARACİĞERİ GÜÇLENDİRİR

Çok hızlı veya düzensiz çalışan bir karaciğeriniz varsa çözümü domates suyu! Pek çok kronik hastalıkla mücadele eden domates suyu, aynı zamanda iç organların yeniden onarılmasına yardımcı olur. Tam bir antioksidan deposu olan domates suyu sayesinde siz de daha sağlam ve daha düzenli çalışan bir vücut sistemine sahip olabilir, karaciğer problemlerine veda edebilirsiniz.

3) KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Hızlı ve kolay yoldan fazla kilolarınızla vedalaşmak istiyorsanız domates suyu tam size göre! Yapılan araştırmalara göre domates suyu, düzenli kullanımda yağ yakımını hızlandırır ve kas oranını dengeleyerek fazla kiloların atılmasına yardımcı olur. Eğer bir diyet programı uygulamakta zorlanıyorsanız ya da zayıflamak için farklı alternatifler arıyorsanız aşırıya kaçmamak şartıyla domates suyu tüketerek sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz. "Domates suyu zayıflatır mı?" sorunuza cevap olabilecek bu özelliklerin yanı sıra, domates suyu uzun süre tok tutar.

4) CİLDE PARLAKLIK VE CANLILIK KAZANDIRIR

Kararmalar, güneş lekeleri, sivilce izleri ya da gözenek problemleri artık canınızı sıkmasın. Domates suyu asitli yapısı sayesinde cildinizdeki gözenekleri sıkılaştırır ve bu sayede gün içerisindeki her türlü kirden arınmanızı sağlar. Siz de uykudan önce düzenli olarak cildinizi domates suyuna batırılmış pamukla sildikten sonra yıkayabilir, bu sayede çok kısa bir zamanda ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsiniz.

5) SAÇ DERİSİNİ BESLER

Düzenli olarak bakımı yapılmayan saçlarda ortaya çıkan saç derisi problemini zahmetsiz yoldan gidermek isteyenler için çözüm yine domates suyunda! Siz de duştan önce taze domates suyunu saç derinize ve saçlarınızın tamamına uygulayarak çok kısa bir zaman içinde daha güçlü ve parlak saçlara kavuşabilirsiniz.

6) GÖZ HASTALIKLARINI ÖNLER

Birçok yönden olumlu etkisi bulunan domates suyunun göze faydaları da saymakla bitmiyor. Domates suyunun içeriğinde bulunan C vitamini, tiamin ve niasin gibi vitaminler göz sağlığını korumada oldukça etkilidir. Düzenli içeceğiniz domates suyu ile gözlerinizi de korumuş olacaksınız.

7) BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Özellikle lifli yapısı ve salgıladığı enzimler sayesinde ister yalnızca domates tüketerek, ister düzenli olarak domates suyu tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Aynı zamanda eğer bağışıklık sistemine bağlı sindirim ya da metabolizma sorunu yaşıyorsanız, domatesle bu sorunlara da veda edebilirsiniz.