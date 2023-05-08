Ispanağın faydaları nelerdir? Ispanak zayıflatır mı? Ispanak nasıl yenir?

Ispanak, yaprakları koyu yeşil ve etli, çok çiçekli bir bitkidir. Ülkemizde ve dünyada da birçok yerde yemekleri yapılır ve tüketilir. En bilinen yapılış şekli tencere yemeği olarak hazırlanan türüdür ancak tatlı yapımında da ıspanak kullanılmaktadır. Ispanaklı kek, çok lezzetli ve yeşil rengiyle de görsel olarak şık bir sunuma sahiptir. Son günlerde merak edilen bir diğer konu da ıspanak çiğ yenir mi? sorusudur. Uzmanlar ıspanağın çiğ tüketildiğinde faydasının artacağını belirtiyor. Hem çiğ olarak, hem de pişirerek yemek ve tatlılarınızda kullanabileceğiniz ıspanağı salatalarınıza katarak da yiyebilirsiniz.