Tedavi sanal ama iyileşme gerçek

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilimi Dalı ile Romatem Akademi iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Robotik Rehabilitasyon Sempozyumu'nda, tedavide etkin rol alan robotların hastaya özel hazırlanan ve eğlendirerek tedavi eden sanal gerçeklik senaryoları ile hızlı ve etkin iyileşme sağladıklarını bildirildi.

Ege Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Kirazlı, robotların ve tele- tıp teknolojilerinin tedavi planlamalarında önemli rol oynadığını belirterek, "Alzheimer, Parkinson, MS gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde, özellikle yaşlı hastalar inanılmaz bir uyum sağlıyor. Önce 'Çocuk muyuz, bilgisayar oyunu oynayacağız?' deseler de sonra sanal gerçeklik oyunlarını çok sevdiklerini gördük. Eğlenerek zihinsel ve motor becerilerini geri kazanıyorlar. Robotlar eğlendirerek iyileştirirken, biz hekimlere de çok önemli ve etkin geri bildirimler veriyorlar" dedi.

YERLİ VE MİLLİ OYUNLAR

9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Faik Kartelli ise sanal gerçeklik tedavi programlarının etkileşimli 360 video ve oyun motorlarıyla, hastaya gerçek ortama en uygun deneyimi yaşattığını belirtti. Prof. Dr. Kartelli, "Bu programlar hastalara, zihinsel ve fonksiyonel egzersizlerden oluşan tedavi uygulamalarını periyodik olarak sağlıyor. Artırılmış gerçeklik senaryo çalışmalarını yerli ve milli içerikle üreteceğiz" diye konuştu.