  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Üzerine limon sıkıp içtiğinizde...

Üzerine limon sıkıp içtiğinizde...

Limon ve pekmez karışımını biliyor muydunuz? Bu güçlü ikilinin hangi hastalıklıkların kökünü kazıdığını duyunca çok şaşıracaksınız. İşte geçmişten beri kullanılan pekmeze limon sıkıp içmenin faydaları sizlerle...

08.05.2023, 13:11 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023, 13:12

Pekmez yüksek oranda demir mineralleri içerir. Ancak vücutta aktivasyonu güçlü olması için C vitaminine ihtiyacı var. C vitamini bakımından da doğa da en zengin besin ise limondur.

Üzerine limon sıkıp tükettiğinizde...

Bir yemek kaşığı pekmeze birkaç damla limon sıkıp içerseniz gün içinde ihtiyacınız olan tüm vitaminleri tek seferde sağlamış olursunuz.

Üzerine limon sıkıp tükettiğinizde...

PEKMEZ LİMON KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

Üzüm ve keçiboynuzu pekmezi uzmanlar tarafından daha fazla tavsiye edilir. Bir çay bardağı kadar pekmezi cezveye koyun içine 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyin.

Üzerine limon sıkıp tükettiğinizde...

Karıştırın ılık olan bu karışımı 7 gün boyunca aralık vermeden sabah akşam birer kaşık tüketin. Bu uygulamaya 3 gün mola verip tekrar devam edin. Böylece hızla kansızlığı önlemiş olursunuz.

Üzerine limon sıkıp tükettiğinizde...

PEKMEZE LİMON SIKIP İÇMENİN FAYDALARI...

Kan yapıcı hücrelerin sayısını artırarak anemi ya da kansızlık gibi hastalıkları önler.

Virüs ve bakterilere karşı bağışıklık sistemindeki protein sayısını artırır.

Vücudun ihtiyacı olan C vitaminin yüzde 80'ini sağlar.

Üzerine limon sıkıp tükettiğinizde...

Kan şekerini dengeleyerek abur cubur isteğini keser.

Metabolizmayı çalıştırır.

Düzenli tüketildiğinde kilo vermeye bile yardımcı olur.

Üzerine limon sıkıp tükettiğinizde...

Boğazdaki kaşıntıyı bitirir.

Balgam söktürür.

Boğaz kanalarını temizleyerek öksürüğü önler.

Siniri hücrelerini güçlendirir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA