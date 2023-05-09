Panik atağın etkisini beslenmeyle hafifletin

PANİK atak sorununu yemeiçme davranışlarını değiştirerek azaltmak mümkün. Bu sıkıntıdan şikayet edenlerin günde toplam 8-10 bardak arası su, soda, taze sıkılmış meyve suyu içilmeli.

OMEGA -3 ALINMALI

BİTKİSEL çaylar ihmal edilmemeli. Panik atak ve kaygı giderici özelliği olan melisa, papatya çaylarından günde üç fincan içilmeli. Omega-3 ve Omega-6 bakımından zengin olan orkinos, somon balıklarından yenmeli. Bunlar, sinir sistemi hücrelerinin zar yapısını güçlendirerek iletinin sağlıklı olmasını sağlar ve vücut direncini artırır. Balık sevmeyen veya bulamayanlar her gün bir yemek kaşığı keten tohumu yiyebilir. B vitaminlerinin sinir sistemini güçlendirdiği ve beyindeki serotonini artırdığı, adet öncesi gerilimi azalttığı biliniyor. Bu nedenle kepekli buğday ekmeği, mercimek, nohut, fasulye, bezelye yemekte fayda var.