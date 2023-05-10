Şekeri unutturacak besinler

6 TANE HURMA SİZİN; GÜNLÜK TATLI İHTİYACINIZI KARŞILAR

KARAMEL benzeri tadı ve dokusu ile hurmalar, bazı tatlı tariflerinde şeker yerine daha sağlıklı bir tatlandırıcı alternatifi oluyor.

Kesinlikle şekerden daha az kalori ve daha düşük glisemik indeks içeren hurma, enfes bir tatlandırıcıdır. 6 tane orta boy hurma sizin; günlük tatlı ihtiyacınızı karşılar. Bununla birlikte osteoporoz, inme, böbrek taşı ve yüksek tansiyon gibi pek çok yaygın hastalığı da önleyecek potasyum miktarının da yüzde 6'sını karşılar. Yüksek oranda çözünür lif içeriğiyle şeker isteğinizle mücadele etmeye yardımcı olan hurma, bağırsaklarda zararlı bakterilerin oluşmasını engellerken, faydalı bakterilerin büyümesini de teşvik eder.

ELMA

BİZİM gün içinde şeker arzulamamızın bir nedeni, vücutlarımızdaki "esansiyel iz element" olarak düşünülen bir metal olan krom eksikliğine bağlıdır. Krom ise; karbonhidratların, yağların ve proteinlerin metabolizması için önemlidir ve yeterince krom elde edilmesi vücudunuzun şekeri ve kolesterolü düzenleyen aygıtları da görevini gerektiği gibi yerine getiremez. Elmalar ise mükemmel bir krom kaynağıdır. Bununla birlikte muz ve portakal da kaliteli krom kaynaklarıdır. Bir elma dilimleyin, üzerine bolca tarçın serpin ve 30-45 saniye boyunca mikrodalgada pişirin.

VANİLYA

BİLİMSEL araştırmalar, vanilya kokulu ürünlerin kişinin şekerli yiyecek ve içecek ihtiyacını azalttığını göstermektedir. Vanilya kokusu bize inanılmaz bir haz ve sanki tatlı yemiş hissi verir. Bu nedenle canınızın çok fazla tatlı çektiği bir anda sağlıklı bir alternatifiniz yoksa vanilyalı koku koklayın, vanilya özlü bir sakız çiğneyebilirsiniz

TARÇIN

YAKLAŞIK 2000 yıl önce Mısır'dan ithal edilen tarçının, kan şekeri seviyelerini düzenlediği ve şeker arzusunu azaltmaya yardımcı olabildiği keşfedildi. Tarçın, yedikten sonra insülin seviyeniz dengelenir ve böylece daha fazla şeker tüketme isteğinden korunmuş olursunuz. Dondurma özlemi duyduğunuzda, bir elmayı dilimleyip blendera atın, içine de bir tatlı kaşığı tarçın, yarım muz, 3- 5 fındık ta katıp iyice karıştırın. Kesinlikle tatlı isteğiniz azalacak ve kan şekeriniz de dengede kalacak.

PANCAR

PANCAR tatlı bir sebze olduğu için, şeker isteğinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Artrit, kalp hastalıkları, migren, diş sorunları ve kanser türleri gibi pek çok hastalığın temel sebebi olan enflamasyonla mücadele için en sağlıklı ve doğal yardımcımız pancarlardır. Bununla birlikte vitaminler ve mineraller, B vitamini ve demir de dahil olmak üzere besleyicilik oranı da çok yüksektir. Vücudunuzdaki kanı arındırmak ve karaciğeri temizlemek için düzenli olarak pancar tüketimi önerilirken, tatlı isteğini doğal yolla bastırabilmeniz için de kaliteli bir glutamin kaynağıdırlar. Hızlı, sağlıklı bir atıştırmalık için, minik minik dilimlediğiniz pancarların içine keçi peyniri rendeleyin ve bir tutam da ceviz atın.

TATLI PATATES

DOĞAL olarak tatlı olan bu sebze, şeker isteğinizi yatıştırmayayardımcı olabilir. Normal patates tam da bir nişasta halinde iken, tatlı bir patatesin doğal şekerleri yavaş yavaş kan dolaşımına salınır ve kan şekerinizin aniden artmasına izin vermez, dengede kalmasını sağlar. Potasyum ve demir açısından zengin olan, B-6, C ve D gibi vitaminler ve A vitamininin en iyi kaynaklarından biri olan tatlı patates şeker arzunuzu doğal olarak tatmin eder. Bir de L-triptofan bakımından zengin olduğunun altını çizmekte fayda var.

YOĞURTLU, SÜTLÜ SMOOTHİE

SÜT ya da ev yapımı yoğurdun içine istediğiniz meyveleri ve kuruyemişleri ekleyerek hazırladığınız smoothieler tatlı isteğinizi bastıracaktır. Meyveleri kabuğuyla birlikte eklediğinizde vitaminler, mineraller ve fitokimyasalları da bolca alacaksınız. Smoothienin içerdiği yoğurt ya da süt sayesinde kalsiyum ihtiyacınızı, meyvelerle de vitamin, mineral, lif ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Böylece hem sindirim ve bağışıklık sistemlerini destekler hem kolesterolü düşürür hem de kan şekerini kontrol altına alabilirsiniz.

YULAF EZMESİ

ŞEKER isteği genellikle kan şekeri seviyenizin dengesiz olduğunu gösteren bir işaret olabilir, bu nedenle enerji düşüşlerini ve şeker isteğini önleyen düşük glisemik indeksli (GI) gıdaları tercih etmeniz önemlidir. Çoğu kahvaltılık tahıl, vücudunuzdaki şekere karışan ve kan şekeri düzeylerinde hızlı bir yükselişe neden olan basit karbonhidratları içerir. Pastaneden aldığınız bir poğaça, bir çörek, şekerli tahıl veya bir avuç çerez yerine, yulaf ezmesi kan şekeri seviyenizi daha kontrollü tutacaktır. İçine bir miktar tarçın ve hindistancevizi serpin ya da bir miktar bitter çikolata, protein için 3- 5 tane fıstık, fındık ekleyin, bir çay kaşığı bal da katıp afiyetle yiyin.

FINDIK, FISTIK EZMESİ

PROTEİN içerikli beslenmek, şeker isteğinizi azaltmak için mükemmel bir yoldur çünkü kan şekeri seviyenizi dengeler. Fındık ve fıstık ezmesi, sağlıklı yağlarla birlikte protein de veriyor. Ancak kilo vermeye çalışıyorsanız, günde yalnızca iki yemek kaşığı kadar yemeli, daha fazla abartmamalısınız. Ve bir de bunların şeker eklenmemiş olanlarını aldığınızdan emin olun. Fındık, fıstık ezmesi de vücudunuzdaki üçüncü en bol mineral olan kükürt kazandırır ve kaslarınız, deri ve kemiklerinizin tamamında bulunur. Yaşlandıkça kükürt eksikliği cildin veya sert kasların ve eklemlerin sarkmasına, buruşmasına neden olabilir. Proteini ve lifi birleştiren aperitifler için, bir parça tam tahıllı tost ekmeğine fındık ya da fıstık ezmesi sürün, üzerini de yarıya böldüğünüz çileklerle kaplayın, afiyetle yiyin.