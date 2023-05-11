Rokanın faydaları nelerdir? Roka neye neye iyi gelir?

ROKANIN FAYDALARI

Rokanın insan sağlığına olan faydaları aslında saymakla bitmiyor. Çok basit bitki gibi gözükse de insan sağlığı için birebir mucizevi bir bitki diyebiliriz. Bu konuda sizleri daha fazla bekletmeden rokanın yararlarından bahsedelim:

Vücudun direncini arttırır.



Kanın ihtiyacı olan oksijen değerini yükseltir.



Hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.



A vitamini bakımından zengindir.

Kemik sağlığı için yararlıdır.



Diş ve göz sağlığı için faydalıdır.



Görme yeteneğini arttırarak yaşlılıkta görme sorunlarının önüne geçer.



K vitamini bakımından zengindir.