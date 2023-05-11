Rokanın faydaları nelerdir? Roka neye neye iyi gelir?

ROKANIN CİNSELLİĞE FAYDALARI
Bazı araştırmalara göre rokanın iktidarsızlık problemine iyi geldiğini ortaya koymuştur. Rokada bulunan A, B ve K vitaminleri ayrıca mineraller cinsel sağlığa iyi geldiği düşünülmektedir. Düzenli roka tüketerek cinsel sağlığınızı test edebilirsiniz.
ROKA ZAYIFLATIR MI?
En çok merak edilen sorulardan birisi de bu. Diyet yapanlar listelerinde genellikle salata tarzı yemekler olur. Bu salatalar içinde yeşillik olarak roka da yer alır. Roka sindirim sistemini hızlandır ve vücuttaki toksinleri atar. Kilo vermek isteyenler yemeklerin yanında roka seçeneğini de ekleyebilirler. Aşağıdaki besin değerlerine bakarak rokanın kalorisi ve besin değerlerini öğrenebilirsiniz.
ROKANIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ
20 gram roka 5 kaloridir.
20 gram roka besin değeri %48 Karbonhidrat, %32 Protein, %19 Yağ içerir.