Ağız kokusuna karanfil

AĞIZDAKİ istenmeyen kokuları gidermek için kullandığımız karanfilin sağlığımız için de birçok faydası bulunmaktadır. Manganez, potasyum, demir, selenyum ve magnezyum gibi minerallerin yanı sıra, A vitamini ve beta-karoten içeren karanfilin faydalarını sıralayacak olursak; kan dolaşımını düzenler. Kuvvetli bir antioksidandır. Mide bulantısında da çok etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir. Şişkinlik ve hazımsızlık sorunlarına iyi gelir. Kötü ağız kokusunu gidermeye yardımcıdır.