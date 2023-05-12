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Haberler Sağlık Ağız kokusuna karanfil

Ağız kokusuna karanfil

12.5.2023

Gazete

Ağız kokusuna karanfil
AĞIZDAKİ istenmeyen kokuları gidermek için kullandığımız karanfilin sağlığımız için de birçok faydası bulunmaktadır. Manganez, potasyum, demir, selenyum ve magnezyum gibi minerallerin yanı sıra, A vitamini ve beta-karoten içeren karanfilin faydalarını sıralayacak olursak; kan dolaşımını düzenler. Kuvvetli bir antioksidandır. Mide bulantısında da çok etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir. Şişkinlik ve hazımsızlık sorunlarına iyi gelir. Kötü ağız kokusunu gidermeye yardımcıdır.
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