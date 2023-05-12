Ağız kokusuna karanfil

AĞIZDAKİ istenmeyen kokuları gidermek için kullandığımız karanfilin sağlığımız için de birçok faydası bulunmaktadır. Manganez, potasyum, demir, selenyum ve magnezyum gibi minerallerin yanı sıra, A vitamini ve beta-karoten içeren karanfilin faydalarını sıralayacak olursak; kan dolaşımını düzenler. Kuvvetli bir antioksidandır. Mide bulantısında da çok etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir. Şişkinlik ve hazımsızlık sorunlarına iyi gelir. Kötü ağız kokusunu gidermeye yardımcıdır.

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