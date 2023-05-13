Geçmeyen boğaz ağrısına bu çayla son!

Türkiye'de fazlasıyla bulunan ayva, hem içinde hem dış kabuğunda şifa barındırıyor. İşte öksürüğü kesen, boğaz ağrılarına iyi gelen, sindirim sistemini düzenleyen ayva yaprağı çayı hakkında bilinmesi gerekenler...
Türkiye'de fazlasıyla bulunan ayva, hem içinde hem dış kabuğunda şifa barındırıyor. İşte öksürüğü kesen, boğaz ağrılarına iyi gelen, sindirim sistemini düzenleyen ayva yaprağı çayı hakkında bilinmesi gerekenler...
AYVANIN FAYDALARI NELERDİR?
Ayvanın faydaları şu şekildedir;
Kan şekerini dengeler,
Göz kuruluğunu önler,
Böbreklerin düzgün çalışabilmesini sağlar,
Soğuk algınlığına iyi gelir,
Kalp hastalıklarından korur,
Anemi hastalarına kan yapar,
Ateş düşürür,
Aft gibi ağız yaralarını geçirir,
Ses tellerini yumuşatır,
Hazımsızlığa iyi gelir,
Sindirim sistemini düzenler,
İshali keser,
Çarpıntıyı geçirir,
Stresi azaltır,
Ülsere iyi gelir,
Vajinal akıntıyı dindirir,
Boğaz ağrılarını geçirir,
Regl ağrılarını hafifletir,
Bronşite faydalıdır,
Öksürüğe iyi gelir.
AYVANIN ZARARLARI VAR MI?
Ayva yaprağının çiğ tüketilmesi önerilmez çünkü kabızlık yapabilir. Ayva ve yaprağının tansiyon hastaları tarafından tüketilmesi de önerilmez çünkü tansiyonu yükseltebilir.
AYVA KAÇ KALORİ?
Ayva glisemik indeksi düşük bir meyvedir bu sebeple kan şekerini hızlı yükseltmez. Kalorisi ise;
250 gr orta boy ayva: 95 kcal
350 gr büyük boy ayva: 137 kcal'dir.
AYVA ÇAYI NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
4 bardak su,
5 adet ayva yaprağı
Yapılışı: Suyu kaynatın ve içerisine ayva yapraklarını ekleyin. 5 dakika daha kaynatın ve kaynadıktan sonra 5 dakika bekletin. Süzdükten sonra içerisine tatlandırıcı ilave etmeden tüketin. İsteğe göre kaynatma aşamasında tarçın ilave edebilirsiniz.
AYVA BESİN DEĞERİ
100 gr için;
Toplam yağ 0.1 g.
Doymuş yağ 0,009 g.
Tekli doymamış yağ 0,033 g
Çoklu doymamış yağ 0,046 g
Sodyum 4 mg
Potasyum 197 mg
Karbonhidratlar 15 g
Protein 0.4 g