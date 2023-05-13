Hava civa otu neye iyi gelir? Hava civa otunun faydaları nelerdir?

Hava civa otu; cilt rahatsızlıkları tedavisinde oldukça etkili bir bitkidir. Akdeniz'e has olduğu düşünülen çiçekleri ve yaprakları olan bir bitki türüdür. Halk dilinde hava civa otu şeklinde bilinen bu bitkinin bir diğer adı; ciğer otudur.
Hava civa otu; cilt rahatsızlıkları tedavisinde oldukça etkili bir bitkidir. Akdeniz'e has olduğu düşünülen çiçekleri ve yaprakları olan bir bitki türüdür. Halk dilinde hava civa otu şeklinde bilinen bu bitkinin bir diğer adı; ciğer otudur.
HAVA CİVA OTU NEDİR?
Hava civa otu; köklerinden sağlanan renk sayesinde birçok alanda renklendirici şeklinde kullanılmaktadır. Tekstil, kozmetik, ahşap, gıda maddeleri gibi pek çok konuda renklendirici şeklinde kullanılan havacıva otunun kullanımı oldukça eski zamanlarda dayanır. Hava civa otu; Çerkezler tarafından aşure yapımında oldukça sık kullanılır. Hava civa otundan elde edilen krem sayesinde; kesikler, yanıklar, diyabetik nedenli ayak yaraları, iç yaralar, yatak yaraları, venöz ülser gibi birçok hastalık tedavi edilir.
HAVA CİVA OTU NE İŞE YARAR?
Hava civa otu; öksürüğü keserek, balgamı söker ve akciğerlerin temizlenmesine destek olur. Bağışıklığı güçlendiren bu bitki; vücuda güç sağlar. Ağrı kesen özelliği bulunur.
HAVA CİVA OTU NEREDE YETİŞİR VE BULUNUR?
Hava civa otu genel olarak; Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde yaygın şekilde yetişmektedir.
HAVA CİVA OTU HANGİ MEVSİMDE OLUR VE YETİŞTİRİCİLİĞİ MÜMKÜN MÜDÜR?
Hava civa otu; sıcak havaları seven bir bitkidir. Bununla beraber Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde kolayca yetiştirilebilen bir türdür. Havacıva otu yaz mevsiminde ortaya çıkar. Mayıs ile Temmuz ayları arasında çiçeklenir.
HAVA CİVA OTU NASIL KULLANILIR? HAVA CİVA OTUNUN KULLANIMI
Hava civa otu; iki farklı şekillerde kullanılabilir. İlk kullanımı çay şeklinde olup, ikinci kullanımı ise krem şeklindedir. Krem olarak kullanımı genel şekilde cilt hastalıklarının tedavisi içindir. Bunun yanı sıra çayı ise üst solunum yolu rahatsızlıklarının tedavi edilmesinde kullanılmaktadır. Hava civa otu çayı için; bir su bardağı kaynayan su içerisine bir tatlı kaşığı kadar öğütülmüş hava civa bitkisi eklenerek, 5 dakika boyunca demlemeye bırakılır. Tadı, bal ile yumuşatılarak aç şekilde günde bir defa içilmesi tavsiye edilmektedir.
HAVA CİVA OTU FAYDALARI NELERDİR, NEYE YARAR VE İYİ GELİR?
Hava civa otunun insan sağlığı açısından birden fazla faydası bulunmaktadır. Bu faydaların aşağıdaki gibi sıralanması mümkündür;
Hava civa otu; ağrı kesici özelliğe sahiptir.
Hava civa otu, öksürüğü keserek, balgam söktürür.
Bu bitkinin akciğerleri temizleyen özelliği vardır.
İshale karşı olumlu etkileri bulunur.
İnsan vücudundaki enfeksiyon oluşumunu önler.
İltihaplara karşı yararlıdır.
Vücudu serinlemesine olanak sağlar.
Karaciğer rahatsızlıklarında kullanılmaktadır.
Yanık tedavisi adına kullanıldığı zaman oldukça hızlı bir iyileşme sağlayarak iz bırakmaz.
Mide ülseri için faydalıdır.
Bağırsak yaraları için kullanılır.
Rahimde oluşmuş olan kist ve miyomlara karşı kullanılır.
Cilt rahatsızlıklarında kullanılır. Bilhassa sedef, egzama, mantar gibi hastalıkların tedavisinde olumlu etkilere sahiptir.
Adet dönemlerinde fazla kanamayı azaltır.
HAVA CİVA OTUNUN ZARARLARI VAR MIDIR?
Hava civa otunun bilinen pek fazla yan etkisi ve zararı yoktur. Ancak her bitki için söylendiği üzere, havacıva otunun da fazla bir şekilde kullanılmaması gerekmektedir. Hava civa otunun tek zararı; kabızlığa neden olmasıdır. Bunun dışında bilinen bir yan etkisi yoktur. Gebe ve emziren kadınların, her ihtimale karşı bu bitkiyi, dikkatli bir şekilde kullanmaları, sağlıkları açısından faydalı olacaktır.