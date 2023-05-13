Hava civa otu neye iyi gelir? Hava civa otunun faydaları nelerdir?

HAVA CİVA OTUNUN ZARARLARI VAR MIDIR?

Hava civa otunun bilinen pek fazla yan etkisi ve zararı yoktur. Ancak her bitki için söylendiği üzere, havacıva otunun da fazla bir şekilde kullanılmaması gerekmektedir. Hava civa otunun tek zararı; kabızlığa neden olmasıdır. Bunun dışında bilinen bir yan etkisi yoktur. Gebe ve emziren kadınların, her ihtimale karşı bu bitkiyi, dikkatli bir şekilde kullanmaları, sağlıkları açısından faydalı olacaktır.