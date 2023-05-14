Sağlıklı anne mutlu aile

Anneler, ailelerimizin temel taşıdır. Fedakarlıkları, özverileri ve verdikleri sevgileriyle hayatımızda oldukça önemli bir yere sahiptirler. Herkes annesinin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesini diler. İşte tam da bu sebepten çoğunlukla anneler ve kadınların genelini etkileyebilen bir sağlık problemi olan idrar yolu enfeksiyonlarına değinmek ve tüm annelerimizin anneler gününü kutlamak isterim.



KADINLARIN KORKULU RÜYASI

İdrar yolu enfeksiyonları, çok yaygın görülen bakteriyel enfeksiyonlardandır. Vücut dışındaki bakterilerin idrar yoluna girmesiyle oluşur. İdrar yolu enfeksiyonları içinde en sık görülen tür, sistit dediğimiz mesane enfeksiyonudur. Belirtileri ise; sık idrara çıkma, idrar yaparken ağrı veya yanma, ateş, yorgunluk, koyu renkli, bulanık veya kırmızımsı renkte kötü kokulu idrar, özellikle kadınlarda, pelvik (alt karın bölgesi) ağrısı, kaburgaların altında arka veya yanda ağrı, bulantı veya kusma, sıkışıklık hissine rağmen sadece az miktarda idrar yapma şeklinde sıralanabilir.



KIZILCIK İLE TEDAVİ MÜMKÜN

Tedavi sıklıkla antibiyotikler kullanılarak yapılmaktadır. Avusturalya'da yapılan yeni bir araştırmada, kızılcığın anti-inflamatuar etki göstererek idrar yolu enfeksiyonları tedavisinde bir seçenek olabileceği görülmüştür. Kızılcığın içerisindeki lifli bir bileşik olan proantosiyanidinler, antibakteriyel özellik gösterir. Böylece kızılcığın; sıklıkla idrar yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinen bakterilerden Escherichia coli'nin mesaneyi kaplayan hücrelere yapışmasını önlediği, hücreler arası bakteri yayılımını azalttığı ve idrar yolu enfeksiyonlarındaki şikayetleri hafiflettiği düşünülmektedir. Sonuç olarak kızılcık meyvesi, antibiyotik olmayan bir alternatif olarak idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilir.

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