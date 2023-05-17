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Hijyenik olmayan soğuk ürünler çocuklar için riskli

17.5.2023

Gazete

Hijyenik olmayan soğuk ürünler çocuklar için riskli
ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Erdem, beta enfeksiyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kapalı alanlarda bir arada bulunan kişilerin risk altında olduğunu söyleyen Dr. Erdem, "Beta mikrobu, 5-15 yaş arası çocuklarda bademcik iltihaplanmalarına sebep olabilir. Bahar aylarının gelmesi ile birlikte tüketimi arttırılan, hijyenik olarak hazırlanmamış dondurma gibi soğuk süt ürünleri ve diğer hijyenik olmayan soğuk içecekler enfeksiyon kaynağı olabilirken, boğaz iltihabı durumlarının yaklaşık yüzde 10'u beta mikrobu ile gerçekleşir. Ayrıca beta mikrobu boğaz enfeksiyonundan bağımsız olarak sinüzit, orta kulak iltihabı, deri yumuşak doku iltihabı, kemik iltihabı (osteomiyelit), menenjit, rahim iltihabı (endometrit) ve zatürreye de sebep olabilir" diye konuştu.
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