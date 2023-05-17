Sabahları ilk işiniz kahve içmek olmasın

HEPİMİZ hemen hemen gün içerisinde kahve içeriz. Diyetisyen Merve Nur Çalış, kahvenin hangi saat ve aralıklarda içmemiz konusunda önemli uyarılarda bulundu. Bunun yanı sıra bu keyifli içeceğin Alzheimer'a faydaları olduğunu fakat günde 4 fincanı geçmemesi gerektiğini söyledi. ÇALIŞ, "Vücudumuzda kortizol hormonu (stres hormonu) salgılanmakta ve bu hormonun yüksek olduğu saatlerde içilen kahvenin vücuttaki yağı depoladığı ve iştah durumunu artırdığı gözlemlenmiştir.

HORMONLARIN ETKİSİ

PEKİ kahveyi ne zaman içmeliyiz? Sabahları uyanır uyanmaz kahve içmek doğru değil. Uyandıktan bir saat sonra içilen kahve yağ yakımını destekliyor. Yani saat 09.00 ile 12.00 aralığında ve öğleden sonra 14.00 ile 17.00 aralığında içtiğimiz kahve kilo verme süreçlerinde çok güzel etki sağlar" dedi. Öte yandan haftada 2-3 fincan kahve içen kişilerde kalp yetmezliği riskinde yaklaşık yüzde 30 azalma görülmüştür.