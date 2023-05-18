Lenf ödem tedavisinde güncel yaklaşımlar

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sahel Taravati, lenf ödem tedavisinde doğru planlama ve tedaviyle uygun hastalarda lenf drenaj yöntemiyle yüz güldüren sonuçlar alındığını söyledi.

ZAMAN İÇİNDE GELİŞEBİLİR

Lenf ödeminin, lenf yollarında sonradan meydana gelen problemler nedeniyle çoğunlukla kanser operasyonu sonrası lenf nodlarının çıkarılması nedeniyle gelişen bir durum olduğunu söyleyen Dr. Sahel Taravati "Operasyondan 2-3 ay sonra gelişebildiği gibi yıllar içerisinde yavaş bir şekilde de gelişebilir. Lenf ödem tüm kol veya bacakta şişlik, dolgunluk, ağrı, kızarıklık, deride sertlik, gerginlik ve sonrasında gelişen eklem hareket açıklığında azalma ve fonksiyonlarda kısıtlılığa neden olmaktadır" dedi.

Lenf ödem tedavisi hakkında bilgi veren Dr. Taravati "Hem medikal olarak hem rehabilitasyon aracılığı ile mümkündür. Lenf ödem rehabilitasyonu adı altında bir çok uygulama yapılmaktadır. Tedavi süresi hastanın evresine göre değişmektedir. Rehabilitasyon sürecinde hastaya manuel lenf drenajı, pnömatik kompresyon sistemleri ile uygulamalar, kompresyon bandajları ve giysileri ve deneyimli fizyoterapist ile birebir uygulanan egzersiz protokollerini içerir. Lenf ödem rehabilitasyonu uzun süren ve sabır gerektiren bir tedavi sürecidir" dedi.