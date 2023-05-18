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Sağlıklı zayıflamanın sırrı ton balığında

Yaz sezonunun açılmasına kısa bir süre kala yapılan bilinçsiz diyetler hayati sağlık problemlerine neden olabiliyor. Uzmanlar kas yapımına yüksek katkılar sağlayan ton balığı ile sağlıklı kilo verilebileceğini söylüyor.

18.5.2023

Gazete

Sağlıklı zayıflamanın sırrı ton balığında

Şok diyetlerin yerine sağlıklı, doğal ve doğru beslenmeyle kilo kontrolünün mümkün olduğunu belirten Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Emine Nur Tozan, "Tek tip beslenme yerine ton balığıyla zenginleştirilmiş Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyorum" dedi.

Prof. Dr. Emine Nur Tozan, düzenli ton balığı tüketmenin kırmızı kan hücresi sayılarını artırarak damarları toksinlerden temizlediğini aktararak, "Ton balığı ayrıca, içerdiği yağ asitleriyle hücrelerde yağ deposu oluşumunu önlüyor ve sağlıklı bir şekilde zayıflamaya katkı sağlıyor. Yağsız protein bakımından zengin yapısıyla kas yapımına yüksek katkılar sağlayan ton balığı, günün her saatinde tüketilebilmesiyle de tercih sebebi oluyor" ifadelerini kullandı.

HAFTADA EN AZ 3 KEZ
ÖZELLIKLE sıcak yaz günlerinde mideyi yormayan, sindirimi kolay, protein açısından zengin, kolay açılan zeytinyağlı ton balığının haftada en az 3 kez tüketilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Tozan, "Tabii tüketicilerin ton balığı seçerken doğal ve kaliteli markaları tercih etmelerini öneriyoruz. Omega-3, D vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, protein ve mineraller... Bunlar yaz mevsiminde bedenimizin dinç kalması için en önemli sağlık bileşenleri" dedi.

MUTLULUK VEREN DİYET
BIRÇOK açıdan zengin olan ton balığı, kandaki lipid seviyesini düşürerek yüksek kötü kolesterolü de engelliyor. Bu faydalı besinin kalp ritmini de kontrol ettiğini belirten Tozan, "Aynı zamanda dopamini ve serotonini dengeleyerek mutlu ve sağlıklı bir diyet dönemi geçirmenizi de kolaylaştırıyor. Konserve ton balığının günlük 100 ila 300 gram tüketilmesiyle ihtiyaç duyulan Omega- 3'ü karşılamak mümkün" ifadelerini kullandı.

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