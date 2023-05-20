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Haberler Sağlık Asma yaprağı ile kansızlığa veda edin

Asma yaprağı ile kansızlığa veda edin

20.5.2023

Gazete

Asma yaprağı ile kansızlığa veda edin
İçerisinde yüksek oranda bulundurduğu A vitamini ile göz sağlığını korumaya yardımcı olan asma yaprağı, çinko sayesinde boşaltım sistemini destekler, demir sayesinde ise kansızlık oluşumunu önler. Bunların yanı sıra ağız sağlığında ve varis tedavisinde de olumlu etkilere sahip. Asma yaprağı hangi hastalıklara iyi gelir denilince akla gelen ilk şey anemiyi önlemeye yardımcı olduğudur. Asma yaprağı ayrıca göz sağlığını ve bağırsakları korur. Varis tedavisinde etkili olan asma yaprağı ağız yaralarını iyileştirir. Kilo vermeye yardımcı olduğu bilinen asma yaprağı saç problemlerine de iyi gelir. Vücuda kuvvet veren asma yaprağının sarılığı giderici ve ishali durdurucu etkisi de vardır.
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