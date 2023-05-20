Bağışıklığınızı güçlendirmek elinizde

Bağışıklık sisteminin güçlü olması, kişiyi hastalıklardan koruyarak sağlıklı bir yaşam sürmenin en kolay yollarından biri. Bunu sağlarken de besinlerden destek almak çık önemli. Tatlı patates, ıspanak, havuç, mango, brokoli ve domates gibi bitkisel gıdalarda bulunan Beta Karoten, narenciye, çilek, kivi, yeşil yapraklı sebzeler, domates ve brokolideki C vitamini bağışıklığı önemli ölçüde destekliyor.



PROBİYOTİK TAKVİYESİ

D vitamini kaynakları yağlı balık ve yumurtada ve D vitamini ile zenginleştirilmiş sütler de bağışıklık için çok faydalı. Probiyotikler de, sağlığı destekleyen "iyi" bakterilerdir. Canlı kültürlerle yoğurt, ayran, kefir gibi kültürlü süt ürünlerinde bulunabilirler ve az tuzlu ev yapımı turşu gibi diğer fermente gıdalarda da bulunabilirler.

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