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Haberler Sağlık Vişne kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor

Vişne kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor

20.5.2023

Gazete

Vişne kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor
Vitamin ve mineral açısından çok zengin olan vişne, A ve C vitaminleri, sodyum, potasyum, kalsiyum ve fosfor mineralleri açısından oldukça zengindir. Vişne yüksek oranda beta-karoten, E vitamini gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İyi bir A ve C vitamini kaynağıdır. Kalsiyum, demir ve fosfor minerallerini içerir. Sinir sistemini düzenleyici etkisi vardır. Prostat ve kolon kanserine karşı koruma sağlar. Uykusuzluğa karşı oldukça faydalıdır. Kuvvetli bir antioksidandır. Kabızlık sorununu giderir. Kanser hücrelerinin büyümesini engeller. Bakterilerden ve mantarlardan korur. Grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı önleyici etkisi vardır.
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