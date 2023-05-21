Bu besinlerle yaşlanma etkilerini hafifletin

Yaş ilerledikçe vücudumuzda bazı sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Yaşlanmayı durduramayız. Ama bir şekilde yavaşlatabiliriz. Vücudun sağlıklı ve uzun yıllar çalışması için tüketilen besinleri doğru seçmeliyiz. Bu sayede yaşlanmanın getireceği sorunlarla çok daha kolay başa çıkabiliriz. İşte yaşlanma karşıtı mucizevi besinler:



1- Su: Yorgunluk, hafif baş ağrısı ve kabızlık gibi rahatsızlıklardan şikayet eden insanlar genellikle az su tüketiyor. Su, gün içinde vücudumuzun zinde kalmasını sağlayan en önemli içecektir.



2- Domates: Likopen zengini domates, prostat kanserine ve akciğer kanserine karşı koruyucudur. Domatesin sağlığa sağlık kattığı bilinen bir gerçek.



3- Yabanmersini: Yaban mersini çeşitli antioksidanlarla doludur. Antioksidanlar hücrelerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Bu da yaşlanma karşıtı önemli bir besin olarak öne çıkmasını sağlıyor.



4- Yoğurt: Yaş almak özellikle kemikleri etkileyen bir durum. Kalsiyum için yoğurt çok iyi bir kaynaktır. Yoğurt ayrıca yiyeceklerinizi sindirmenize yardım eder ve iyi ölçüde protein de içerir.



5- Brokoli: Her çeşit vitamin ve antioksidan ile doldurulmuş brokoli lif açısından oldukça yüksektir. Haşlanmış brokoli salatasını sofralardan eksik etmeyin.



6- Kuruyemiş: Omega- 3, doymamış yağlar, lif ve protein dolu kuru yemişler kalp sağlığı için çok önemlidir. Haftada 3-4 porsiyon tüketilebilen kuruyemişlerin fazla tüketimi kilo alımına neden olur.



7- Balık: Somon, uskumru ve sardalya gibi balıklar, sağlıklı kalp için önemlidir. Bunlar omega-3 yağ asitleri açısından zengin balıklardır. Kalp rahatsızlığının ve inmenin önlenmesine yardımcı olurlar. Haftada en az iki gün 1 porsiyon balık yemeyi hedefleyin.

DİĞER