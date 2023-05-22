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Haberler Sağlık A vitamini eksikliği çocuklarda gözleri etkiliyor

A vitamini eksikliği çocuklarda gözleri etkiliyor

22.5.2023

Gazete

A vitamini eksikliği çocuklarda gözleri etkiliyor
Uzmanlar, vitamin eksikliğinin göz sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, dünyada her yıl 500 bin çocukta A vitamini yetmezliğine bağlı körlük geliştiğine dikkat çekti. Vitaminlerin beden ve ruh sağlığı üzerinde etkisi olduğu gibi göz sağlığını da etkilediğini söyleyen Op. Dr. Ömer Takeş, vitaminlerin yeterli miktarda alınmasının çocuklar ve yetişkinler için ileride meydana gelebilecek göz hastalıklarına karşı koruyucu nitelik taşıdığını dile getirdi. A vitamininin domates, marul, kuşkonmaz, havuç, ıspanak, maydanoz, kereviz, portakal, erik, kayısıda bulunduğunu söyleyen Op. Dr. Ömer Takeş, "B1 vitamini eksikliği ise göz siniri hasarına neden olabilir" ifadelerini kullandı.
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