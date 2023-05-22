Sağlıklı ve fit bedenin 7 altın kuralı

Hava sıcaklıklarının artmaya başladığı bu günlerin hem sağlıklı bir bedene sahip olmak hem de kıştan kalan inatçı kilolara veda etmek için uygun bir dönem olduğunu işaret eden Dyt. Aybüke Açıksöz, dengeli ve doğru beslenme konusundan atılacak adımları anlattı. Diyetisyen Açıksöz, etkisi büyük, uygulaması kolay 7 beslenme kuralına uyarak yaza daha sağlıklı ve fit bir başlangıç yapmanın mümkün olabileceğini ifade etti.Fit görünmenin bir diğer kuralı olan fiziksel aktivitenin mutlaka hayat tarzına eklenmesi gerektiğini de hatırlatan Dyt. Aybüke Açıksöz, "Haftada 3-4 gün, 45 dakika-1 saat arasında yapacağınız egzersizlerle hem motivasyonunuzu yükseltebilir hem de kas kazanımınıza destek olarak D vitamini ihtiyacınızı güneşten alabilirsiniz" dedi.Gün içinde iştah kontrolünü sağlayabilmenin bir adımının kaliteli protein, karbonhidrat ve yağ dengesi iyi ayarlanmış bir kahvaltı ile güne başlamak olduğunu belirten Dyt. Aybüke Açıksöz, bu sayede gün içinde kan şekeri çok daha kontrollü ilerleyeceği için açlık ataklarının önüne geçmenin mümkün olabileceğini söyledi.Havaların ısınmasıyla birlikte artan sıcaklıkların vücudumuzda ödem sorununu artırabileceğini vurgulayan Dyt. Aybüke Açıksöz, "Ananas, yoğurt, maydanoz, salatalık, yeşil çay, kiraz sapı, kivi gibi besinlerden destek alırken ödem atmanın altın kuralı olarak günde 2-2,5 litre su içmeyi de ihmal etmeyin" diye konuştu.Yeterli su tüketimi olmadan kilo vermenin mümkün olamayacağını kaydeden Dyt. Aybüke Açıksöz, "Özellikle artan sıcaklıklar ve terlemenin de etkisiyle içtiğiniz su miktarını artırın. Günde en az 12 bardak suya ek olarak ayran, süt, maden suyu, meyve taneleri ile aromalandırılmış sular tercih edebilirsiniz" dedi.Kalorisi çok düşük, vitamin-mineral ve lif içeriği yetersiz popüler şok diyetlerden uzak durun. Kısa sürede hızlı kilo kaybı yerine kalıcı ve sağlıklı bir kilo kaybına daha uzun bir sürede ulaşmayı hedefleyin. Her uyguladığınız yanlış şok diyet ile metabolizma hızını yavaşlattığınızı unutmayın.Günlerin uzaması ve tatillerin artması gibi durumlar yaz aylarına denk gelse de yapılacak kaçamaklarda bile mutlaka kontrollü olunmalı. Tüm gün serbest beslenmek yerine porsiyonları küçültülmüş ve tek bir öğünde yapacağınız kaçamaklar ile aldığınız kaloriyi azaltın.DYT. Aybüke Açıksöz, kızartmalar, aşırı baharatlı ve yağlı yiyecekler, asitli ve şekerli içecekler, beyaz un ve hamur işleri, fazla tuz tüketimi, hazır ve paketli gıdalar, alkol tüketiminden de bu dönemde uzak durulması gerektiğinin altını önemle çizdi.