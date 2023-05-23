Kefirden gelen sağlık

Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş, içeriğinde maya ve bakteri bulunan fermente edilmiş süt ürünü olan kefirin aynı zamanda probiyotik özellik taşıdığını ve tarih boyunca sofralardan eksik olmadığını ifade etti. Kefirin faydalarının saymakla bitmeyecek kadar çok olduğunun altını çizen Diyetisyen Güneş "Kefir yüksek miktarda B1, B12, ve K2 vitamini, kalsiyum, magnezyum, biotin, folik asit, amino asitler, enzim ve probiyotik içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Enfeksiyondan depresyona kadar pek çok soruna çözüm olarak kefir içebilirsiniz" dedi. İşte kefir içmeniz için 15 neden...



PROBİYOTİK:

Kefirden izole edilen çeşitli bakterilerin ve mayaların, düşük pH ve safra asitlerine karşı dayanıklı olduğu, bağırsaklara tutunabildiği, patojenlere karşı güçlü antagonistik etki gösterdiği ve sağlık üzerine olumlu etkilerinin olduğu saptanmıştır.



ANTİMİKROBİYAL:

Antimikrobiyal etki gösterdiği bilinmektedir. Kefirin antimikrobiyal etkisi kefirin pH düzeyi, fermentasyon sonucu oluşan biyoaktif peptitler, organik asitler ve hidrojen peroksit ile ilişkilendirilmektedir. Kullanılan kefir kültürü ve fermentasyon süresi de antimikrobiyal etkinliği etkilemektedir.



ANTİ ALERJEN:

Ige ve ıgG1 yanıtının baskılanmasına neden olan kefirin, gıda alerjilerinin yanı sıra astım ve atopik dermatit gibi alerjik hastalıklar üzerinde olumlu etki yaptığı görülmüştür.



ANTİKANSEROJEN:

Kefirin meme kanseri, gastrik kanser, kolon kanseri ve lösemi de antikarsinojenik etki gösterdiği bildirilmektedir. Yapılan çalışmalarda kefirin, tümör hücrelerinin büyümesini engellediği ve tümör çapını küçülttüğü görülmüştür. DNA hasarlanması ve mutasyona bağlı olarak kanser hücrelerinin oluşumunda rol oynayan bazı enzimlerin aktivitelerini azalttığı, asiditeyi artırarak, yağ asitlerinin üretimini artırdığı ve hücre ölümünü hızlandırarak kanser oluşumunu engellediği saptanmıştır.



VÜCUT AĞIRLIĞINI AZALTIR

Kefirin, yüksek yağlı diyetin neden olduğu aşırı yağ birikimini ve vücut ağırlığı artışını azalttığı gösterilmiştir.



KALP VE DAMAR HASTALIKLARINDAN KORUR

Düzenli kullanımında damar sertliğini önlemeye yardımcı olur. Kalp hastalıklarına karşı koruyucu özellik taşır.



KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR

Düzenli kefir tüketen bireylerde açlık kan glikozunun önemli oranda düştüğü gözlemlenmiştir.



KABIZLIĞA KARŞI BİREBİR

Düzenli kefir tüketen bireylerde dışkılama sıklığı, dışkının kıvamında gelişme sağladığı ve kolon geçişini hızlandırdığı bildirilmiştir. Fakat yapılan bir araştırmada kullanılan kefirin, antibiyotik ilişkili diyareye karşı koruyucu olmadığı bildirilmiştir. Laktoz intoleransı olan bireylerde süt yerine kefir tüketilmesinin intolerans şikayetlerinin azalttığı bilinmektedir.



DİYETİN VAZGEÇİLMEZİ

Fermente süt ürünleri arasında oldukça popüler olan kefir hem besin öğesi bileşimi hem probiyotik özelliği ile fonksiyonel bir besin olarak mutlaka sağlıklı bir diyetin parçası olarak alınmalıdır.



KASILMALARI ÖNLER

Günlük bir bardak kefir magnezyum içeriğinden kaynaklı kas kasılmalarını önlemede yardımcıdır.



KANSIZLIĞI ENGELLER

B12 vitamini ve diğer B grubu vitaminler sayesinde kan yapımına destek olarak vücuttatki kansızlığı önlemeye yardım eder.



KEMİK VE DİŞ SAĞLIĞINI KORUR

İçeriğindeki yüksek kalsiyum oranı sayesinde kemik ve diş sağlığını korumaya yardımcı olur.



SAÇ VE TIRNAK BAKIMI İÇİN ÖNEMLİ

Aynı zamanda iyi bir biyotin kaynağı olan kefir sağlıklı saçlar, tırnaklar ve cilt için de oldukça önemlidir.



ENFEKSİYONA KARŞI ETKİLİ

Vücutta fazla tuz tutulumunu önleyerek böbrek hastalıkları, safra bozuklukları, sarılık, çeşitli enfeksiyonlar ve egzama tedavisinde etkilidir.



DEPRESYONA KARŞI ETKİLİ

Kefirin depresyonu azaltıcı etkisi vardır. Tüketim sonrasında hafif bir gevşeme ve uyku hali verir. Bunun nedeni triptofan, magnezyum ve kalsiyum içeriğinin yüksek olmasına bağlanır.

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