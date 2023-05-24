Fermente gıdalar beyni koruyor

Son yıllarda fermente ürünlerin faydası daha çok anlaşıldı ve bu gıdalara ilgi arttı. Dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkenin, kültür ve diyete kökleşmiş kendi temel fermente gıdaları var. Araştırmalar, bazı yiyeceklerin beyninizi olumlu yönde etkilemede özellikle iyi olduğunu gösteriyor. Fermente gıdaların da, ruh hali de dahil olmak üzere beyin fonksiyonunun çeşitli yönlerini etkileyen beyindeki bir haberci olan serotonin üretiminin anahtarı olan bir amino asit olan triptofan kaynağı olabileceği ortaya çıktı. Araştırmalar, fermente gıdalar tüketmenin beyin işlevi üzerinde stresi azaltmak gibi bazı vadeli etkileri olabileceğini gösteriyor. Özellikle kombucha, kimçi ve turşu...



2000 YILDIR BİLİNİYOR

Kombucha, çay ile yapılan gazlı tatlı ve ekşi bir içecek. Pek çok insan, saç dökülmesinden kansere ve AIDS'e kadar çeşitli sağlık sorunlarının hafifletilmesine veya önlenmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Kombucha yaklaşık 2000 yıldır var. İlk önce Çin'de üretildi ve ardından Japonya ve Rusya'ya yayıldı. 20. yüzyılın başlarında Avrupa'da popüler oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satışlar, sağlık ve enerji içeceği olarak ünü nedeniyle artıyor. Kimçi karmaşık bir tada ve çeşitli kullanımlara sahip. Sebzeler, sarımsak, zencefil ve balık sosundan yapılmış, tatlı, ekşi ve baharatlı olmak üzere çeşitli tatlara hitap ediyor ve kendi başına bir çeşni, malzeme, sos ve garnitür olarak tüketiliyor.



TURŞU MUCİZESİ

Fermente gıdalar arasındaki turşu ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede sevilerek tüketiliyor. Turşunun da beyin sağlığına iyi geldiği düşünülüyor.

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