Fıstık kalp damar sağlığını destekliyor!

İspanya Barcelona Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaptıkları araştırma ile fıstığın sağlıklı gençlerde damar sağlığı üzerinde olumlu etki yapabileceğini ortaya koydu.



ARAŞTIRMA YAPILDI

Prof. Rosa M. Lamuela ve ekibi, yaptıkları araştırmada 6 aylık bir süre boyunca 18 ile 33 yaş arasındaki, 63 katılımcıyı takip etti. Sonuçları yorumlayan Prof. Lamuela, "Sonuçlar, lif veya polifenol içermeyen krema türü ürünleri tüketen kontrol grubuna kıyasla, her gün fıstık veya fıstık ezmesi tüketen gençlerin idrarındaki fenolik metabolik seviyesinde önemli artış olduğunu ortaya çıkardı" dedi. Geçmişte yapılan bazı araştırmalar da fıstık tüketmenin diyabet gelişimi riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu gösterdi.

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