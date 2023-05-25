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Haberler Sağlık Arı poleni sağlık dostu

Arı poleni sağlık dostu

25.5.2023

Gazete

Arı poleni sağlık dostu

ARI poleninin hücreleri kanser ve tip 2 diyabet olmak üzere kronik hastalıklarla bağlantılı serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyabilen birçok antioksidan bileşen içerdiğini belirten uzmanlar, arı poleninin kalp sağlığını koruyucu etkisinin de bulunduğunu belirtiyor. Arı poleni karaciğer hastalıklarından meydana gelen hasarları azaltır ve karaciğerin işlev kapasitesini arttırır.

YARA İYİLEŞTİRİR
AYRICA bağırsak iltihaplanmalarını gidererek bağırsak sağlığını korur, yara iyileşmesini destekler, zihinsel kapasiteyi, konsantrasyon ve dikkat yeteneğini artırır. Sıcak basması, gece terlemesi, duygu durum değişiklikleri ve uyku bozuklukları gibi menopoz semptomlarını azaltıcı etkisi vardır.

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