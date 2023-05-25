Bu besinlerle şişkinliğe son

Şişkinlik problemi toplumun büyük bir kısmını etkiliyor. Bu sorunun en büyük sebebi ise yediğimiz besinler. İşte bağırsaklar için son derece sağlıklı olan ve şişkinlik problemleri yaşatmayacak besinler. Günlük beslenmeye eklenecek bol lifli besinler ise bu problemi aşmada en büyük yardımcı. Diyetinize dahil etmek için başka bir bağırsak dostu seçenek ise, fermente gıdalardır.

BAĞIRSAK DOSTU FERMENTE GIDALAR

Fermente gıdalar, sağlıklı bağırsak bakterilerini destekleyen ve sindirimi destekleyen probiyotikler açısından zengindir. Yoğurt ve kefir de en iyi seçenekler arasında. Kafein ise hem mide astarında tahrişe neden olabilir hem de besin emilimini engelleyerek şişkinlik gibi sindirim sorunlarına yol açabilir. Ayrıca yararlı bakterilerin dengesine müdahale ederek huzursuz bağırsak sendromu benzeri semptomlara yol açabilen iltihaplanmaya neden olabilir. Şişkinliği yenmeye yardımcı olmak için gün boyunca su veya bitki çayları gibi şekersiz içecekler tüketmek de çok önemli.

GÜNDE EN AZ 8 SAAT UYUYUN

Yeterli sıvı alımı, atıkların ortadan kaldırılmasını sağlar ve iyi bakteri seviyelerinin en yüksek seviyede kalmasını sağlamaya yardımcı olur. Yeterince su içmekte zorlanıyorsanız, ekstra lezzet ve ek doz vitamin ve mineraller için bardağınıza biraz taze limon veya limon suyu ekleyin. Bir başka önemli ipucu da vücudun kendini tamir edebilmesi için her gece yeterince dinlenmektir. Geceleri yaklaşık sekiz saatlik kaliteli uykunun yediğimiz yiyeceklerden alınan besinlerin sindirimini ve emilimini düzenlemeye yardımcı olduğu biliniyor.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

ŞİŞKİNLİĞİ önlemeye çalışırken düzenli olarak egzersiz yapılması da tavsiye ediliyor. Egzersiz, iyi kan dolaşımını teşvik ederek bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Daha iyi dolaşım, önemli besinlerin, suyun ve temel vitaminlerin emilimini artırır, böylece iltihabı azaltır ve hormonları düzenler.

ET İLE SEBZEYİ AYNI TAHTADA KESMEYİN!

GÜVENLİ gıda tüketilmesi, gıda kaynaklı hastalıkları önlemenin en önemli yoludur. İşte gıda zehirlenmelerinden korunmak için yapılması gerekenler:

PASTÖRİZE edilmemiş süt ve meyve sularını tüketmemek gerekir. Pastörize gıdalar ise mikropları öldüren bir süreçten geçmiştir.

YİYECEKLER, özellikle kırmızı et, kümes hayvanları ve yumurtalar doğru miktarda pişirilmelidir. Bu yiyecekleri sonuna kadar pişirmek zararlı olan mikroorganizmaları yok eder.

HİJYENE DİKKAT

YİYECEKLER pişirildikten hemen sonra tüketilmelidir. Böylece zararlı mikroorganizmaların üremesi için zaman kalmaz.

TAZE meyve ve sebzeler gibi yenmeden önce pişirilmemiş yiyecekler akan musluk suyu altında durulanmalıdır.

SICAK yiyecekler sıcak, soğuk yiyecekler ise soğuk tutulmalıdır.

ÇİĞ et ve kümes hayvanları hazırlanırken pişmiş yiyecekler, taze meyve ve sebzeler uzak tutulmalıdır. Bu nedenle etler ile sebze ve meyveler kesinlikle aynı mutgak tahtasında kesilmemelidir.