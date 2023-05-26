Güçlü kemikler için beslenmeye dikkat!

Sağlıklı beslenme, genel vücut sağlığı için önemli olduğu kadar kemik sağlığını korumak açısından da önem taşır. Özellikle çocukluk döneminde tüketilen kemik sağlığı için faydalı besinler, ileri yaşlarda oluşabilecek kemik hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur.

HEPSİ KALSİYUM ZENGİNİ

Özellikle kadınlarda çok sık olarak görülen kemik erimesinin sebeplerinden biri kalsiyum açısından fakir beslenmek. Yine D vitamini eksikliği de bu hastalığı tetikliyor. Kemik sağlığı açısından faydalı olan ve mutlaka uygun ölçülerde tüketilmesi gereken besinlerin başında ise süt ürünleri geliyor.

Yoğurt, kefir, yumurta, balık, ıspanak, muz, kırmızı biber, portakal, domates, soya fasulyesi, incir, mercimek, mantar ve maydanoz da güçlü kemik yapısına katkı sağlıyor.

AŞIRI KAHVE VE TUZ TÜKETİMİ

KEMIK sağlığı için faydalı olan besinler kadar zararlı olan besinler de var. Bu konuda bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alperen Korucu, "Öncelikle aşırı kahve tüketimi, sigara kullanmak, aşırı tuz tüketimi, aşırı asitli içeceklerin tüketimi gibi... Bunların dışında hareketsiz yaşam ve güneş ışığından faydalanmamak kemik sağlığı açısından olumsuzluklara neden olabilir" dedi.