Prostat kanseri tedavisinde radyoterapi konforu

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş prostat kanseri tedavisinde uygun hastalara uygulanan radyoterapi ile yüz güldüren sonuçların alındığını söyledi. Erkeklerde en sık görülen kanser türünün prostat kanseri olduğunu belirten Prof. Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş, "Prostat kanseri erken evrede tanı aldığı zaman cerrahi kadar radyoterapide ana tedavi yöntemlerinden biridir" dedi.

ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ

Erken tedavinin önemine değinen Prof. Dr. Zümre Arıcan, "Cerrahi kullanılan hastalarda da kurtarma tedavisi olarak veya riskli hastalarda ek tedavi olarak radyoterapi gündeme gelmektedir. Prostat kanseri, radyasyona aç bir tümördür. Ne kadar yüksek doz verirseniz o kadar başarı oranları artar. Bunun karşılığında yan etki oranları da artmaktadır. Yan etkiyi artırmak için teknoloji bize iyi imkanlar sunmaktadır. Elimizdeki yüzey takip sistemleriyle ileri teknoloji sistemimizle yan etki oranlarını azaltacak en üst teknolojiyi kullanmaktayız. Böylece prostat kanseri hastalarına cerrahisiz radyoterapi ile çok yüksek başarı oranlarına ulaşmaktayız. Hastalarımızın da yaşam kalitesini bozmadan organ kayıplarına neden olmadan cerrahisiz tedavi ederek yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktayız" dedi.

AMELİYATSIZ TEDAVİ İMKANI

Prostat kanserinin ameliyatsız da tedavi edilebildiğini söyleyen Prof. Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş "Tanı sonrası hastaların radyoterapi hakkında mutlaka bilgilendirilmesi ve radyasyon onkolojisi uzmanına görüşmesi, cerrahinin artı ve eksileri, radyoterapinin artı ve eksileri iyi değerlendirilmeli ve tedavi planı hazırlanmalıdır" diye konuştu.