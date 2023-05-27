Varisi olanlara yaz mevsimi önerileri

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Engin Tulukoğlu havaların ısınmasıyla birlikte bacaklarında varisi olan hastaların giderek şikayetlerinin daha belirgin hale gelmeye başladığını belirterek varis tedavisinin yaz aylarında da yapılabildiğini söyledi.

"Varisi olan hastalarda özellikle sabah güne başladıklarında bacaklarında pek şikayeti olmayabilir" diyen Op. Dr. Engin Tulukoğlu," Gün ilerledikçe akşama doğru yaz sıcaklarının damarlarımızda neden olduğu genişleme ve varislerin etkisiyle ayaklarınızda dolgunluk ve şişlik hissedebilirsiniz. Yaz sıcaklarının damarlarımız üzerindeki etkisine bir de var olan varislerimizin kötü etkileri de eklenince gerçekten yaz ayları çekilmez bir hale dönüşür.

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Bunlara ek olarak, yazın ince kılcal damar varisleri oluşma sıklığı da artmaktadır. Güneşin ultraviyole ışınları, toplardamar duvar yapısında hasara yol açmaktadır. Bu nedenden dolayı da cilt yüzeyine yakın kılcal damarlanmada artma olur. Özellikle de örümcek ağı tarzında ve oldukça kötü görünüme neden olan kılcal damarlar oluşur" dedi. Varis tedavilerinin yaz aylarında da yapılabildiğini söyleyen Op. Dr. Engin Tulukoğlu, "Özellikle iç varise yönelik lazer ve radyofrekans yöntemlerini rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Kılcal damarlara yönelik ve en sık yaptığımız skleroterapi de ( köpük tedavisi ) her mevsim rahatlıkla yaptığımız yöntemlerdendir" dedi.