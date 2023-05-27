Yaz aylarında güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin

İZMİR Özel Can Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğçe Özkapu güneşin etkisini gösterdiği şu günlerde cilt sağlığının korunmasının önem arz ettiğini belirterek, " Cilt sağlığımıza dikkat etmemiz güneşin zararlı etkilerine bağlı olabilecek kızarıklık, cilt kuruluğu, güneş yanıkları, deride kaşıntı ve alerji gibi hastalıkların önüne geçmemize yardımcı olacaktır" dedi.

CİLT sağlığının korunması için güneş kremi kullanılmasının önemli adımlardan biri olduğunu kaydeden Dr. Tuğçe Özkapu güneş kremi seçerken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında şunları söyledi: " Güneş kremi kullanırken 2 parmak kuralına dikkat edilmelidir. Yani etkili güneşten korumanın sağlanması için 2 parmak miktarında güneş kremi yüz ve boyun bölgesine uygulanmalıdır. Güneş koruyucular UVB, UVA ve özellikle lekeye yatkın ciltlerde mavi ışıktan koruyucu özelikte olmalı. Renkli dokusu olanlar mavi ışık filtresi görevi de görmektedir. Spf 15 yüzde 93.3 oranında UVB'ye karşı korurken Spf 30 yüzde 96.7 oranında Spf 50 ise yüzde 98 oranında koruma sağlamaktadır. Ülkemizde daha fazla koruma sağlayan güneş kremleri 50+ olarak yazılır. Yüzde 30 ile yüzde 50 arasında yaklaşık yüzde 1'lik koruma farkı mevcuttur" diye konuştu.

CİLDE UYGUN OLMALIDIR

GÜNEŞ kremlerinin suya dayanıklı olmasının terleme ve deniz havuz sonrası etkisini devam etmesini sağladığını belirten Dr. Tuğçe Özkapu "Cilt tipini bilmek ve buna uygun bir güneş kremi seçmek önem taşır. Örneğin yağlı ciltlere özel güneş kremi kullanması gerekirken hassas ciltler bu cilt tipine özel güneş koruyucu ve ürünler tercih etmelidir" dedi.